Міфи та реальність: як правильно поводитися під час спеки та охолоджуватись

Спека влітку / © Pixabay

Улітку часто спостерігаються підвищення температури понад +35 градусів, що може призвести до теплових ударів, зневоднення та загострення хронічних хвороб.

Спека — це не лише дискомфорт, а й серйозна загроза для здоров’я, особливо для дітей, літніх людей та тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Про ефективні способи захисту від спеки та поширені міфи — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Як вберегтися від спеки

Занадто висока температура повітря може призвести до зневоднення організму (що провокує судоми, головний біль та підвищення артеріального тиску) та спровокувати тепловий удар у людини.

Для того, аби уникнути серйозних проблем зі здоров’ям, Міністерство охорони здоров’я України радить:

пити багато води , адже достатнє споживання рідини допомагає запобігти зневодненню. Надавати перевагу слід чистій, не надто холодній воді, замість напоїв із доданим цукром або кофеїном; також слід уникати алкоголю;

носити легкий одяг : слід обирати натуральні тканини (бавовна, льон), обов’язково одягайте головний убір (капелюх, косинка, кепка) аби уникнути сонячного удару;

наносити сонцезахисний крем : за 15 хвилин до виходу на вулицю слід наносити крем для захисту від сонця із високим SPF на відкриті ділянки шкіри;

уникати перебування на вулиці в години, коли сонце максимально активне — з 11:00 до 16:00. Якщо ви змушені перебувати на вулиці, слід влаштовувати перерви у прохолодному місці. Також слід уникати важких фізичних навантажень у гарячий час дня;

бути уважними до інших: за жодних обставин не залишайте дітей та тварин у закритих автомобілях (навіть з увімкненим кондиціонером). Якщо ви помітили людину, якій стало зле — допоможіть їй перейти у тінь або викличте «швидку».

Як безпечно охолодитися влітку

Улітку також важливо правильно охолоджуватися. Для того, аби безпечно та ефективно охолодитися, експерти радять:

приймати холодний душ або ванну аби охолодити тіло;

охолоджувати приміщення : але будьте обачні з кондиціонерами: зайшовши до приміщення з вулиці, не слід вмикати одразу кондиціонер на дуже низькій температурі — знижуйте її поступово;

прикладати прохолодні компреси до зап’ясть, шиї, чола;

правильно використовувати вентилятор. Настільні та підлогові вентилятори краще ставити у кут, що сприятиме кращій циркуляції. Також його слід розмістити так, аби його не блокували меблі. Використовуйте зволожувач або осушувач повітря;

вимкнути зайві електроприлади, які можуть генерувати тепло;

робити вологе прибирання: миття підлоги холодною водою допомагає швидко освіжити повітря.

Серед методів охолодження, який дуже добре працює вночі, є розвішання вологих простирадл на вікна та двері.

Якщо вам необхідно охолодити дитину, то неврологиня Ольга Топоркова розповіла, як це можна зробити безпечно.

За її словами, батькам потрібно слідкувати за температурою на дворі та не перебувати на вулиці довше ніж 15-30 хвилин без перерв. Також слід частіше заходити всередину приміщення, щоб охолодитися.

Серед основних правил для того, аби вберегти дитину від перегріву:

гуляти в простому та з легкої тканини одязі;

часто змінювати підгузок або обходитися без нього;

пропонувати дитині пити воду;

намагатися якомога довше перебувати в тіні;

зволожувати повітря у кімнаті, де спить дитина (тут допоможуть вологі пелюшки або зволожувач повітря);

контролювати температуру у приміщенні.

ТОП-5 поширених міфів про спеку

Існує чимало поширених міфів щодо спеки влітку. ТСН.ua зібрав п’ятірку найпоширеніших з них.

Міф перший: двигун авто може перегрітися або закипіти при спеці надворі. Насправді сучасні двигуни адаптовані до високих температур та можуть працювати навіть при температурі понад +50°C. Проблеми в автомобілі можуть виникнути лише за наявності технічних несправностей.

Міф другий: пити холодну воду відразу після перебування на спеці є безпечним. Насправді різкий контакт із дуже холодною водою або напоєм може спричинити судоми шлунка, тому охолоджуватися слід помірковано.

Міф третій: відкривати всі вікна під час спеки — корисно. Однак, така думка є помилковою, адже такі дії можуть призвести до проникнення до 30% тепла всередину приміщення, що лише збільшить нагрівання кімнати. Провітрювати житло краще вночі чи рано вранці, а вдень закривати вікна.

Міф четвертий: вентилятори завжди допомагають охолодитися. Насправді вони ефективні, якщо правильно використовувати (наприклад, ставити у кут кімнати або попереду вентилятору класти миску з льодом); в інакшому випадку вентилятори можуть посилити перегрів.

Міф п’ятий : спрага завжди вказує на потребу у воді. Така думка є хибною, адже пити воду слід регулярно, щоб уникнути зневоднення, що особливо важливо в спеку.

Ці міфи часто призводять до неправильних дій в умовах спеки та можуть підвищувати ризики для здоров’я. Правильні факти та обережність допомагають зберегти безпеку і комфорт у спекотні дні.

