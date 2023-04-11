Мікробіома кишечника та мозок: як вибір їжі впливає на емоційний стан людини

Психолог пояснила, як їжа впливає на зв’язок між кишківником та мозком.
Протягом 20 років 45-річна Гіта Пармар-Патель терпіла жахливий біль через поширене захворювання кишкового тракту, відоме як хвороба Крона.
Про це пише ABC7.
"Ви проводите багато часу в туалеті. У вас є запалення, оскільки все, що ви їсте, проходить через ваш шлунок", — сказала вона. "Поживні речовини не засвоюються".
Лікарі кажуть, що стан Пармар-Патель класично ілюструє зв'язок між кишківником та мозком, і кажуть, що психічні проблеми, такі як тривога та депресія, виникають у цих пацієнтів у два-три рази частіше.
"Наша мікробіома кишечнику та наш мозок мають таку двосторонню комунікацію, коли вони спілкуються один з одним, і один може впливати на іншого", – заявила психолог Рупал Лаладжі.
Лаладжі сказала, що депресія може погіршувати стан кишкової мікробіоти, і навпаки, тому, щоб зупинити цей цикл, вона радить своїм пацієнтам відмовитися від оброблених продуктів та їсти більше їжі, яка є корисною для кишкової мікробіоти, такої як фрукти, овочі та бобові.
"Більш збалансована дієта точно може вплинути на структуру нашої кишкової мікробіоти, що в результаті може вплинути на наше психічне здоров'я", — сказала Лаладжі.
Оскільки стрес прямо впливає на травлення, Лаладжі також рекомендує займатися фізичними вправами, щоб керувати стресом.
Пармар-Патель говорить, що намагається проходити щонайменше 10 000 кроків на день і взяла в руки тенісну ракетку вперше за останні роки. Крім того, два роки тому вона стала вегетаріанкою.
"Я часто готую сочевицю, яка містить білок і клітковину, і цього достатньо", — сказала Пармар-Патель. "Коли я готую, я думаю про такі речі".
Вона готує курячий парамезан для своєї родини і баклажани для себе. Пармар-Патель каже, що не тільки її хвороба Крона перейшла в ремісію, але й її погляд на життя разюче змінився.
"Якщо у мене є проблеми з кишківником, то я сама не можу бути здоровою, і це стосується всього мого організму", — сказала Пармар-Патель.
Вона зробила висновок, що все залежить від того, як знайти баланс між кишківником та мозком.
Нагадаємо, онколог розповів, які продукти можуть спричинити рак і як харчуватися, щоб його уникнути.
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