Мікроби летять просто до обличчя: вчені розкрили небезпеку змивання унітазу

Мікроби після змивання унітазу можуть потрапляти до дихальних шляхів / © pexels.com

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Звичайне змивання води в унітазі може підіймати в повітря дрібні частинки з бактеріями та вірусами. У деяких випадках такі аерозолі досягають висоти, на якій людина може їх вдихнути.

Про це свідчить дослідження науковців Університету Фліндерса в Австралії, передає виданн Gizmodo.

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Що відбувається під час змивання унітазу

Дослідники проаналізували 22 попередні наукові роботи, присвячені утворенню аерозолів під час змивання туалетів. Серед них були як лабораторні експерименти, так і спостереження в реальних туалетах. У частині досліджень вивчали поширення потенційно небезпечних мікроорганізмів, зокрема кишкової палички та сальмонели.

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З’ясувалося, що під час змивання вода створює турбулентність, через яку дрібні краплі потрапляють у навколишнє повітря. Деякі дослідження фіксували такі аерозолі на висоті дихальних шляхів дорослої людини. Це, за словами науковців, вказує на можливість їхнього вдихання.

Водночас кількість аерозолів суттєво відрізнялася залежно від типу унітазу, умов проведення експерименту та методів вимірювання. Серед факторів, які можуть збільшувати потенційний ризик поширення мікроорганізмів, учені виокремили їхню кількість в унітазі та об’єм води під час змивання.

Як зменшити кількість аерозолів

Автори наголошують, що наявних даних поки недостатньо, щоб остаточно оцінити ризик передавання захворювань через туалетні аерозолі. Водночас хороша вентиляція у ванній кімнаті може зменшувати час перебування забруднених частинок у повітрі.

Провідна авторка дослідження Ліра Адіяні також радить закривати кришку унітазу перед змиванням. Однак навіть це не здатне повністю зупинити вихід аерозолів.

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Науковці вважають, що проблему варто враховувати і під час проєктування санітарних систем. Особливе значення це може мати в лікарнях та інших місцях із підвищеним ризиком поширення інфекцій. Серед можливих рішень — зменшення мікробного навантаження у воді та налаштування сили змиву так, щоб він ефективно очищав унітаз, але утворював менше аерозолів.

Нагадаємо, щоденне вживання солодких напоїв пов’язали зі значним підвищенням ризику раку шлунка. У масштабному дослідженні вчені з’ясували, за якої кількості ризик зростав у 2,45 раза.

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