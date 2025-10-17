Мільйони людей, ймовірно, втратили нюх і навіть не усвідомлюють цього: шокувальне дослідження

Після коронавірусної хвороби багато людей втрачають нюх і не знають про це

Реклама

Наслідки пандемії COVID-19 досі відчуваються у всьому світі, але деякі з них є непомітними, попри свою масовість та небезпеку. Нове дослідження виявило, що значна частина людей могла втратити нюх після перенесеного коронавірусу, навіть не здогадуючись про це. Це явище, відоме як аносмія (повна втрата нюху) або гіпосмія (часткова втрата чуття), вже давно асоціюється з вірусними інфекціями.

Про це пише ScienceAlert, посилаючись на результати дослідження, проведеного в США.

Нюх зникає непомітно: страшна статистика

Вчені зі Школи медицини Гроссмана Нью-Йоркського університету провели тести на нюх серед 2956 добровольців з підтвердженою історією COVID-19 та 569 осіб, які не хворіли на вірус. У середньому тестування проводилося через 671 день після того, як учасники вперше отримали позитивний тест на коронавірус.

Реклама

У групі тих, хто перехворів на COVID-19, 1393 людини повідомили про проблеми з нюхом, і тести підтвердили цю проблему приблизно у 80% з них. Проте справжнім шоком стало те, що з решти 1563 осіб, які не скаржилися на жодні проблеми з розпізнаванням запахів, результати тестів показали: 66% мали гіпосмію або аносмію після інфікування COVID-19.

«Наші висновки підтверджують, що люди з історією COVID-19 можуть бути особливо схильні до ослаблення нюху — проблеми, яка вже є недооціненою», — зазначає лікар загального профілю Леора Хорвіц.

З тих, хто не мав в анамнезі COVID-19, у 60% спостерігалися порушення нюху, що значно перевищило очікування. Дослідники припускають, що деякі з цих людей могли перенести інфекцію, але не усвідомлювали цього та не робили тести на коронавірус.

Втрата нюху: небезпека та зв’язок з мозком

Якщо виявлені закономірності у дослідженні відповідають загальносвітовій тенденції, це означає, що мільйони людей можуть жити з гіпосмією, навіть не підозрюючи про це. Дослідники припускають, що причина того, чому люди не помічають втрати нюху, може бути пов’язана з пошкодженням мозку, яке обмежує усвідомлення людиною власних сенсорних здібностей.

Реклама

Втрата нюху — це не лише нездатність насолоджуватися смаком їжі. Нюх є життєво важливим сенсорним індикатором, який попереджає нас про небезпеку, будь то витік газу, задимлення чи зіпсована їжа. Крім того, раніше втрата нюху вже була пов’язана з такими станами, як хвороба Альцгеймера: нюх і когнітивні функції, схоже, тісно пов’язані, а COVID-19, як відомо, може впливати на обидва ці аспекти.

З огляду на це, дослідники сподіваються, що будуть розроблені способи відновлення нюху. Вони також закликають до більш ретельного скринінгу здоров’я.

«Ці результати свідчать про те, що медичні працівники повинні розглянути можливість тестування на втрату нюху як рутинну частину догляду після COVID», — наголошує Хорвіц.

Нагадаємо, учені змогли повернути нюх людям, які перехворіли на COVID-19. Пацієнтам провели хірургічну операцію, яка використовується для виправлення структурних проблем у носових ходах.