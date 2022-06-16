Міністр охорони здоров’я Німеччини відвідав поранених українців у Львові

Німеччина допомагає в розвитку національного опікового центру, який МОЗ відкрило на базі однієї з львівських лікарень.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах на запрошення міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко відвідав Україну.

Про це пише МОЗ.

Під час візиту міністр обох країн взяли участь у презентації ідеї будівництва у Львові реабілітаційного центру "Незламні", відвідали поранених українців, які були евакуйовані до львівських лікарень, а також відвідали симуляційний центр Львівського медичного університету.

Ключова мета візиту — обговорення питання допомоги Німеччини в розвитку національного опікового центру, який МОЗ відкрило на базі однієї з львівських лікарень.

Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

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