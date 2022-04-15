Міністр охорони здоров'я розказав, чи достатньо в Україні ліків

Окупанти не дозволяють доправляти ліки до Херсонської області.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що в Україні достатньо медичних препаратів.

Про це він розповів у ефірі ТСН.

"Зараз препаратів вистачає у аптеках по всій країні. Закуповуємо препарати і централізовано і завозимо одразу після деокупації. Тому громадяни можуть звертатися до свого сімейного лікаря і запитувати в якому закладі це можна отримувати. Ми робимо все можливе і все від нас залежне, щоб і на тимчасово окупованих територіях було забезпечення ліками. Але жодного разу до Херсонської області нам не відкрили коридор. Все те, що мало приїхати до Херсона у нас сформовано і стоїть в машинах", - сказав Ляшко.

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