Мінус 5 кілограмів за тиждень: цей фрукт спалює жир швидше за будь-які дієти

Це швидкий і безпечний спосіб позбутися зайвих кілограмів за декілька днів, головне, дотримуватися збалансованого харчування і пити більше води.

Хочете схуднути швидко і без жорстких обмежень у харчуванні? Лікарі-дієтологи назвали фрукт, який прискорює спалювання жиру і допомагає скинути до 5 кг зайвої ваги всього за тиждень. Це грейпфрут, який розганяє метаболізм і сприяє швидкому та безпечному схудненню. Розповідаємо, як за допомогою грейпфрута схуднути на 5 кг за тиждень.

Чому грейпфрут допомагає худнути: які переваги вживання фрукта

Грейпфрут містить нарингенін, який прискорює обмін речовин та запускає процес спалювання жиру. Знижує апетит, допомагаючи контролювати відчуття голоду. Виводить зайву рідину, позбавляє від набряків на тілі та очищає організм від шлаків і токсинів. Знижує потяг до солодкого, чим стабілізує рівень глюкози в організмі. Налагоджує правильну роботу печінки та шлунково-кишкового тракту.

Як правильно їсти грейпфрут, щоб швидше схуднути

Якщо з’їдати половинку фрукта за пів години до їди, це допоможе розігнати метаболізм. І зайві калорії не відкладатимуться на тілі у вигляді жиру, а швидко спалюватимуться. Щоб посилити ефект, грейпфрут можна вживати у вигляді смузі чи додавати у фруктові салати.

Замініть вечірній перекус грейпфрутом – і побачите результат уже через 7 днів. Головне, пити достатню кількість води упродовж дня, лікарі рекомендують вживати до двох літрів.

Не рекомендовано вживати грейпфрути, якщо є гастрит чи проблеми із ШКТ.

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