Мінут 30 кг без операції: проривний препарат для схуднення виявився ефективнішим за Оземпік

Схуднення / © Credits

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Експериментальний препарат ретатрутид може стати одним із найпомітніших досягнень у лікуванні ожиріння за останні роки. У клінічних дослідженнях він продемонстрував результати зі зниження ваги, які раніше найчастіше вдавалося отримати лише завдяки хірургічними операціям.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Розробкою препарату займається компанія Eli Lilly. Нещодавно виробник повідомив про успішне завершення третьої фази клінічних випробувань. Це дає змогу перейти до регуляторного етапу. Якщо препарат отримає дозвіл на використання, він може суттєво вплинути на підходи до медикаментозного лікування ожиріння.

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У масштабному дослідженні взяли участь близько 2500 дорослих людей з ожирінням. Учасники, які отримували найвищу дозу ретатрутиду, в середньому втратили понад 28% початкової маси тіла за приблизно 18 місяців. Для багатьох це означало схуднення більш ніж на 30 кілограмів. Майже половина добровольців позбулася щонайменше 30% своєї ваги, а серед людей із тяжчим ожирінням середній показник зниження маси тіла наприкінці лікування наближався до третини від початкової ваги.

Фахівці називають такі результати знаковими, адже досі подібний рівень схуднення здебільшого пов’язували з хірургічними втручаннями, такими як шунтування шлунка чи рукавна гастректомія.

Однією з головних особливостей препарату є його механізм дії. На відміну від ліків, які впливають переважно на гормон GLP-1, або препаратів, що додатково активують рецептори GIP, ретатрутид одночасно взаємодіє з трьома біологічними шляхами — GLP-1, GIP і глюкагоном.

На думку дослідників, саме така комбінація може забезпечувати настільки виражений ефект. Вважається, що глюкагон не лише допомагає зменшити відчуття голоду, а й сприяє підвищенню витрат енергії та активнішому спалюванню калорій.

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«У випадку з ретатрутидом дослідники спостерігали, що учасники не тільки їли менше, але й їхній організм витрачав більше енергії. Це може бути важливою відмінністю для майбутніх споживчих препаратів», — йдеться в статті.

Під час випробувань вивчали також ефективність нижчих доз препарату. У цих групах середня втрата ваги становила близько 19%, що відповідає показникам деяких найрезультативніших засобів для схуднення, які вже використовують у медичній практиці. Водночас пацієнти рідше скаржилися на побічні ефекти та загалом краще переносили лікування.

Попри перспективні результати, ретатрутид не позбавлений побічних реакцій. Найчастіше учасники повідомляли про нудоту, діарею, закрепи, здуття живота та інші порушення роботи шлунково-кишкового тракту. В окремих випадках також фіксувалися поколювання або відчуття печіння. Через небажані ефекти частина пацієнтів припинила лікування, особливо на високих дозах препарату.

Експерти наголошують, що навіть найефективніші ліки не можуть повністю замінити здорові звички. Ожиріння дедалі частіше розглядають як складне хронічне захворювання, на розвиток якого впливають генетичні, гормональні, метаболічні та психологічні чинники. Медикаментозна терапія може допомогти контролювати окремі механізми цього процесу, але не усуває його першопричин.

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Крім того, попередні дослідження препаратів для схуднення показують, що після завершення лікування частина людей знову набирає частину втраченої ваги, якщо не підтримує зміни в харчуванні та рівні фізичної активності.

Зазначається, що ринок препаратів для лікування ожиріння останніми роками стрімко зростає і вже став одним із найдинамічніших напрямів фармацевтичної галузі. На цьому ринку нині домінують компанії Eli Lilly та Novo Nordisk, які активно розробляють нові препарати для контролю маси тіла. На думку експертів, ретатрутид може стати наступним кроком у розвитку таких засобів, хоча до його широкого впровадження може минути ще кілька років.

Нагадаємо, ін’єкції для схуднення можуть значно зменшити ризик раку — на 41%. Американські експерти провели нове дослідження, у якому взяли участь тисячі пацієнтів.

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