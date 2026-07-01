Місяцями кричала від болю, а їй радили ібупрофен: жахлива помилка лікарів убила 17-річну дівчину

Лікарня / © pexels.com

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У Великій Британії 17-річна Хлоя Вентон померла від агресивної форми раку після того, як медики тривалий час ставили їй помилковий діагноз та радили приймати звичайне знеболювальне. Протягом семи місяців дівчина страждала від сильного болю, проте лікарі загальної практики наполягали, що у неї звичайна інфекція сечовивідних шляхів.

Про це пише Mirror.

Симптоми хвороби з’явилися, коли Хлої було 15 років. Дівчина прокидалася посеред ночі з криками від болю, страждала від сильної пітливості та постійних позивів до сечовипускання. Оскільки в дитинстві вона вже мала проблеми із сечовивідними шляхами, лікарі списали все на знайому інфекцію та прописали антибіотики й ібупрофен.

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Згодом біль у попереку поширився на стегна, у дівчини почало німіти нижня частина тіла і вона втрачала контроль над сечовим міхуром. Мати неодноразово приводила доньку на приймання, оскільки ліки не допомагали, але лікарі не змінювали діагнозу. Зрештою, під час чергового візиту Джоанн Вентон просто відмовилася залишати кабінет лікаря без направлення на додаткові аналізи.

«Тоді лікар загальної практики відправив нас до лікарні, щоб просто змусити мене замовкнути, і саме там обстеження вперше виявили пухлину. Мені дуже боляче думати, що Хлоя могла б бути живою, якби їй спочатку не поставили невірний діагноз», — поділилася матір дівчини.

Сканування у лікарні Грейт-Вестерн виявило пухлину на хребті підлітка. Подальші обстеження в Оксфорді підтвердили страшний діагноз — агресивну форму саркоми Юінга (рак кісток). Хлоя, яка сама мріяла стати лікарем і проходила стажування в онкологічному відділенні, мужньо прийняла звістку та одразу розпочала хіміотерапію.

Після тривалого та виснажливого лікування, яке включало 15 курсів хіміотерапії та протонну терапію, у дівчини з’явився сильний висип на шкірі. Британські медики знову припустилися помилки, запевнивши родину, що це лише побічний ефект від лікування.

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Батькам довелося вдруге боротися з системою та вимагати додаткових обстежень. Нові аналізи показали, що висип — це лейкемія шкіри. У дівчини діагностували гострий мієлоїдний лейкоз (вторинний рак крові), який розвинувся в кістковому мозку. У липні 2020 року, через два роки після початку перших симптомів, 17-річна Хлоя несподівано померла.

Додатковим ударом для родини стали жорсткі обмеження пандемії COVID-19, через які похорон пройшов в умовах суворої соціальної дистанції. Матері довелося самостійно їхати за гробом доньки, оскільки використання ритуальних машин було заборонено.

«В останні дні свого життя вона сказала мені: "Я ніколи не побачу, як виростуть мої брати і одружаться, і я ніколи не стану тією тіткою, якою хочу бути", і це мене просто зламало. Я хочу розповісти про це, щоб інші люди не залишилися непоміченими і не втратили своїх доньок таким чином», — розповіла Вентон.

Нагадаємо, постійна втома, несподівана втрата ваги чи біль у спині не завжди є наслідком віку. Онколог пояснив, які симптоми раку люди найчастіше ігнорують і коли варто звернутися до лікаря.

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