Модель шокувала результатом невдалої пластики грудей: що сталося з її бюстом (фото)

Вона прокинулася в агонії.
Модель пожалілася на жахливу невдалу пластичну операцію на грудях.
Про це пише Daily Star.
22-річна британка Глої Роуз вирушила до Туреччини, щоб зробити підтяжку бюсту.
За процедуру вона заплатила 2800 фунтів стерлінгів.
Втім, усе пішло не так – хірурги зняли надто багато шкіри. Вважається, що це обмежило кровообіг у її сосках, що призвело до некрозу. Жінка прокинулася в агонії.
Друзям та сім'ї вдалося зібрати понад 8000 фунтів стерлінгів, щоб повернути її додому. Подруга моделі сказала, що хоча її вважали придатною до польоту, вона все ще була "дуже нездорова": "Вона дуже погано почувається, не може навіть сидіти одна і вкрай виснажена пережитим".
Вона вилетіла назад до Великої Британії у неділю, 21 січня, через п'ять днів після пластики у Стамбулі. У соціальних мережах вона повідомила, що має пройти "екстренну операцію" в лікарні Манчестера.
Глої поділилася: "Зараз я чекаю на екстрену операцію. Я шокована і травмована, але не можу віддячити всім за допомогу в порятунку мого життя. У мене немає слів".
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Сестра Глої Коллетт Пікерінг описала жахливі випробування на сторінці GoFundMe: "Лікарі жодного разу не зізналися в наявності проблеми, вони просто сказали, що все гаразд. Вони розв'язали їй шви лезом, вона була притомна, без знеболювання, і залишили її з відкритими ранами на 48 годин".
Нагадаємо, жінка подряпала ногу на риболовлі і перенесла 55 операцій. Вона відчайдушно просить лікарів про ампутацію.
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