Модель шокувала результатом невдалої пластики грудей: що сталося з її бюстом (фото)

Модель пожалілася на жахливу невдалу пластичну операцію на грудях.

Про це пише Daily Star.

22-річна британка Глої Роуз вирушила до Туреччини, щоб зробити підтяжку бюсту.

За процедуру вона заплатила 2800 фунтів стерлінгів.

Глої Роуз / Фото: із соцмереж

Втім, усе пішло не так – хірурги зняли надто багато шкіри. Вважається, що це обмежило кровообіг у її сосках, що призвело до некрозу. Жінка прокинулася в агонії.

Друзям та сім'ї вдалося зібрати понад 8000 фунтів стерлінгів, щоб повернути її додому. Подруга моделі сказала, що хоча її вважали придатною до польоту, вона все ще була "дуже нездорова": "Вона дуже погано почувається, не може навіть сидіти одна і вкрай виснажена пережитим".

Глої Роуз / Фото: із соцмереж

Вона вилетіла назад до Великої Британії у неділю, 21 січня, через п'ять днів після пластики у Стамбулі. У соціальних мережах вона повідомила, що має пройти "екстренну операцію" в лікарні Манчестера.

Глої поділилася: "Зараз я чекаю на екстрену операцію. Я шокована і травмована, але не можу віддячити всім за допомогу в порятунку мого життя. У мене немає слів".

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Сестра Глої Коллетт Пікерінг описала жахливі випробування на сторінці GoFundMe: "Лікарі жодного разу не зізналися в наявності проблеми, вони просто сказали, що все гаразд. Вони розв'язали їй шви лезом, вона була притомна, без знеболювання, і залишили її з відкритими ранами на 48 годин".

Глої Роуз / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, жінка подряпала ногу на риболовлі і перенесла 55 операцій. Вона відчайдушно просить лікарів про ампутацію.

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