Модні суперфуди виявилися переоціненими: продукти, які не варті своїх грошей

Суперфуди / © Credits

Суперфуди роками продаються як «чарівні» продукти з надвисокою концентрацією поживних речовин. Їм приписують здатність очищати шкіру, сповільнювати старіння та покращувати самопочуття. Але фахівці наголошують: більшість «суперпродуктів» переоцінені, а їхній ефект легко досягається звичайним різноманітним харчуванням.

TSN.ua спробував розібратися, які модні продукти не варті своїх грошей і чому їхня «суперсила» часто виявляється маркетингом.

Експерти видання Organic Authority пояснюють, що маркування «superfood» часто відволікає від ключового правила здорового раціону — постійної зміни продуктів. Жодна ягода чи зелене листя не можуть забезпечити всі потрібні нутрієнти, а підміна різноманіття «одним чудо-інгредієнтом» скоріше шкодить, ніж допомагає.

Окрема проблема — екзотичні суперфуди, які коштують дорого, але не мають унікальних властивостей. Годжі, асаї, мака, каму-каму чи спіруліна — модні, але не незамінні: свіжі місцеві ягоди забезпечують такі самі антиоксиданти, а часто й більше. Як зазначають дієтологи, купувати порошок асаї за десятки доларів, коли сезонна чорниця дає той самий ефект, — марнотратство.

Фахівці також звертають увагу на ще одну деталь: сушені «суперпродукти» часто містять більше цукру, калорій і щільніші за текстурою, що уповільнює травлення. Крім того, їхнє вирощування та імпорт інколи шкодять екосистемам країн походження.

Які «суперфуди» не виправдовують очікувань

Дієтолог Дезіре Нільсен також вважає, що багато «суперфудів» є переоціненими й варто «думати про них як про дорогі, додаткові аксесуари до здорового харчування».

Годжі

Дієтологи нагадують: усі ягоди — супер. Годжі не мають унікальних властивостей, а їхня ціна зростає через імпорт і «хайп». Наукових доказів їхніх «особливих переваг» — мінімум.

Кокосова олія

Популярні заяви про її «чудодійну» дію не підтверджені дослідженнями. Це просто насичений жир, який не забезпечує магічного схуднення й не замінює користі оливкової олії.

Хлорела

Її часто рекламують як джерело енергії та антиоксидантів, але доказів мало. Крім того, існує ризик забруднення важкими металами. За словами дієтологів, звичайні бобові або яйця — кращі джерела білка.

Нектар агави

Попри статус «низькоглікемічного» продукту, він містить багато фруктози. Печінка перевантажується її переробкою, що сприяє накопиченню жиру. Експерти радять просто скорочувати цукор у раціоні.

Кокосова вода

Містить мінерали, але й чимало цукру. Дієтологи не рекомендують її як напій для відновлення після тренувань, адже існують більш збалансовані варіанти.

Овочеві та фруктові напої

Багато таких соків насправді — це концентровані солодкі напої без клітковини. Експерти радять готувати їх вдома або уважно читати етикетки.

Ягоди асаї

Антоціани, які роблять їх «супер», є і в звичайних ягодах. Заморожені й порошкові форми часто коштують дорого, але не перевершують за користю малину чи чорницю.

Зелені смузі (комерційні)

У деяких готових смузі рівень цукру сягає десятків грамів. Для контролю складу краще готувати їх самостійно.

Які дешеві продукти не поступаються «суперфудам»

Як зазначає BBC, попри активне просування «суперфудів», не менш поживні продукти можна знайти у звичайному супермаркеті — і в рази дешевше.

Дієтологиня Тай Ібітойє підкреслила, що термін «суперфуд» не має наукового визначення і часто використовується як маркетинговий ярлик. Будь-який продукт, багатий на поживні речовини, може вважатися корисним — незалежно від екзотичності чи ціни.

У британських рекомендаціях NHS та EatWell радять поєднувати крохмалисті вуглеводи, овочі та фрукти, білкові продукти, молочні товари або їхні аналоги й невелику кількість корисних жирів. Такий набір забезпечує всі необхідні вітаміни та мінерали, причому більшість цих продуктів коштують значно дешевше за популярні «чудо-інгредієнти».

Серед доступних і поживних варіантів фахівці називають звичайну картоплю, яка містить клітковину, вітаміни С і В6, калій та фолієву кислоту. Цільнозернові макарони, рис і вівсянка також зберігають високу харчову цінність за невеликої ціни. Коренеплоди — морква, цибуля, капуста, селера — залишаються найдешевшими джерелами вітамінів. Водночас бюджетні салатні сири мають таку саму кількість білка й кальцію, як і дорожча фета.

Доступним джерелом білка й корисних жирів залишаються рибні консерви — сардини, скумбрія чи тунець. Консервовані бобові, включно з квасолею та сочевицею, забезпечують достатню кількість білка, клітковини та заліза, а колота червона сочевиця готується швидко і коштує мінімально.

Експерти підкреслюють: саме такі прості інгредієнти забезпечують збалансований раціон — без переплат за гучні маркетингові назви.

Нагадаємо, вчені виявили, що обмеження споживання калорій на 30% протягом тривалого часу здатне уповільнити старіння мозку та запобігти когнітивному спаду.