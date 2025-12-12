ТСН у соціальних мережах

"Модний" фрукт виявився помічником у зниженні холестерину

Авокадо може знижувати рівень «поганого» холестерину.

Авокадо — справжнє джерело поживних речовин

Авокадо — справжнє джерело поживних речовин / © Pixabay

Регулярне вживання авокадо призводить до статистично значущого зниження загального холестерину та LDL. А дві порції авокадо на тиждень пов’язані з на 16% меншим ризиком серцево-судинних захворювань.

Про це пише Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Експерти проаналізували дані дорослих учасників, які включали авокадо до раціону в різних кількостях. З’ясувалося, що навіть помірне споживання плода знижує загальний холестерин та «поганий» LDL. Ефект посилювався за умови дози понад 250 г на день і за тривалого вживання — понад 23 тижнів.

Окремо дослідники виявили, що порції в діапазоні 140-235 г авокадо протягом 5-9 тижнів також пов’язані зі зниженням тригліцеридів.

За словами авторів, авокадо — один із небагатьох натуральних продуктів, які демонструють покращення ліпідного профілю, проте для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.

Раніше ми писали про те, як зберігати авокадо, щоб воно не темніло. Про це читайте у новині.

