Молочні ріки: де в Україні знайти всю інформацію про грудне вигодовування з перших днів життя малюка

Для жінок із немовлятами та тих, хто тільки збирається стати мамою, а також для тат, бабусь і дідусів з’явився зручний та корисний ресурс.
Про це інформує UNICEF Ukraine
Йдеться про breastfeeding.org.ua, де можна знайти все про грудне вигодовування.
Сайт створено на основі матеріалів «Національний рух в підтримку грудного вигодовування «Молочні ріки України» за підтримки ЮНІСЕФ.
Тут можна знайти статті, відео та курси про всі аспекти грудного вигодовування з перших днів життя малюка. Чому грудне молоко таке важливе для немовляти, як налагодити та підтримувати грудне вигодовування, як організувати сон родини з новонародженою дитиною, як навчитися правильно прикладати дитину, як зрозуміти, чи отримує вона достатньо молока, як правильно зціджувати та зберігати молоко, як вводити прикорм — відповіді на ці та інші запитання можна знайти на сайті.
Також тут можна записатися на курси для мам, знайти контакти консультантів з грудного вигодовування або пройти навчання і самій стати такою консультанткою.
«Ми впевнені в тому, що кожна жінка здатна годувати грудьми свого малюка стільки, скільки це буде потрібно!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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