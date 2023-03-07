Молодший вигляд, пом'якшення і не тільки: що буде, якщо намастити обличчя бананом

Домашні рецепти для приготування масок для обличчя з натуральних інгредієнтів завжди будуть актуальними. Варіантів таких засобів догляду дуже багато. І один з таких — маска з бананом від зморшок. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що буде, якщо намастити обличчя бананом.

Що буде, якщо намастити обличчя бананом

Банан діє досить м'яко. Маски з цього фрукту підходять для будь-якого типу шкіри, завдяки досить багатому складу:

Вітамін Е.

Вітамін С.

Вітамін А.

Вітаміни групи В.

Аскорбінова кислота.

Комплекс мінералів.

Фруктові кислоти.

Холін.

Антиоксидант.

Саме завдяки цим компонентам, маска для обличчя з бананом допомагає вирішити відразу кілька важливих завдань:

Зволоження і пом'якшення. Активне живлення. Дбайливе відшарування клітин, які відмерли. Надання шкірі природного відтінку. Легке освітлення і вирівнювання тону. Тонізування, надання свіжості. Зменшення глибоких складок і усунення дрібних зморшок. Підвищення пружності шкіри. Шкіра стає доглянутою на вигдяд, гладкою і ніжною. Уповільнення процесів старіння, запобігання появі в майбутньому нових зморшок.

Ефект від дії таких масок для обличчя з бананом просто приголомшує. При цьому не потрібно докладати зайвих зусиль, адже ці фрукти продаються в Україні практично цілий рік. Більше того, вони корисні для шкіри обличчя самі по собі, тому не обов'язково додавати до маски ще якісь інгредієнти.

Ще однією перевагою бананів можна назвати відсутність алергенів. Маска для обличчя з бананом рідко викликає запалення чи подразнення шкіри. Її можна використовувати навіть для чутливого епідермісу. Однак, все ж рекомендовано провести невеликий тест на зап'ясті перед тим, як наносити банан на обличчя.

Як правильно зробити маску для обличчя з банана: найпростіший рецепт

Для цього чудового і швидкого рецепта вам знадобиться всього лише половина стиглого банана. Фрукт потрібно подрібнити за допомогою блендера або ретельно розімнути виделкою. Готову масу нанести на обличчя, шию та зону декольте. Залишити приблизно на 15 хвилин. Після цього змити банан водою і нанести зволожуючий крем.

Результат можна відчути відразу. Шкіра стає ніжною, гладкою, приємною на дотик. Наносити маску для обличчя з банана рекомендується двічі-тричі на тиждень для отримання помітного ефекту.

Чи існують обмеження для використання банана як маски

Як зробити маску від зморшок в домашніх умовах ви вже знаєте, тепер потрібно дізнатися, чи можна банан наносити на обличчя всім людям. В деяких випадках все ж варто відмовитися. Зокрема за наявності:

індивідуальної непереносимості;

сильного вугревого висипання, яке було викликане гормональними порушеннями;

відкритих гнійників.

Якщо ж вас не стосується нічого з вищеперерахованого, можете сміливо розпочинати курс омолодження з використанням банана.

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