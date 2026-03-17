Молоко рятує від інсульту: експерти розкрили, скільки склянок треба пити щодня

Щоденне вживання звичайного молока може стати потужною профілактикою небезпечних серцево-судинних захворювань. Вчені підрахували, що проста зміна раціону здатна запобігти тисячам випадків інсульту та зберегти життя.

Про це пише видання Daily Mail із посиланням на результати дослідження у медичному журналі Nutrients.

Скільки молока потрібно пити

Японські дослідники створили 10-річну комп’ютерну модель на основі даних про здоров’я дорослих віком від 30 до 79 років. Вони виявили, що оптимальна щоденна доза становить 180 грамів — це приблизно одна середня склянка.

Завдяки такій корисній звичці загальний ризик інсульту падає на 7%, а в деяких групах населення — аж на 10,6%. За підрахунками вчених, якби всі дотримувалися цієї простої норми, лише в Японії за десятиліття можна було б запобігти понад 123 тисячам інсультів і майже 19 тисячам смертей. Сьогодні ж середня норма споживання у цій країні залишається критично низькою — близько 61,8 г на день.

У чому секрет напою

Дослідники пояснюють такі вражальні результати високою поживністю молока. Воно є надзвичайно багатим джерелом важливих мікроелементів:

Кальцій, калій і магній. Ця трійка мінералів відіграє ключову роль у регулюванні артеріального тиску. Вони розслаблюють кровоносні судини та суттєво покращують кровообіг.

Високоякісний білок. Напій містить усі дев’ять незамінних амінокислот, які організм не здатен виробляти самостійно. Це допомагає підтримувати м’язову масу та дає тривале відчуття ситості.

Вітамін В12. Підтримує нервову систему, сприяє виробленню еритроцитів та запобігає швидкій стомлюваності.

Йод. Критично важливий елемент для правильної роботи щитоподібної залози та обміну речовин.

Важливе уточнення від науковців

Хоча нове дослідження японців не розділяло молоко за жирністю, попередні наукові роботи свідчать, що найбільшу користь серцю і судинам приносить саме нежирне молоко. Натомість жирні молочні продукти не демонструють такого чіткого захисного ефекту.

Експерти також стурбовані глобальною тенденцією: люди все частіше відмовляються від коров’ячого молока на користь модних рослинних альтернатив. Лікарі попереджають, що через таку дієту можна недоотримати життєво важливі нутрієнти, необхідні для збереження міцних кісток і захисту від вікового остеопорозу.

