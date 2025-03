Молоко тарганів утричі корисніше за коров'яче – вчені

Термін "суперфуд" широко використовується в колах фітнесу та велнесу, часто маючи на увазі продукти з високим вмістом поживних речовин, зокрема темну листову зелень, ягоди та горіхи. Ці продукти вважаються корисними, коли їх включають до збалансованого раціону. Однак останні дослідження показують, що в категорії суперпродуктів може з'явитися несподіваний новий претендент — тарганяче молоко.

Хоча це може здатися дивним, вчені виявили, що молоко тарганів, зокрема виду Diploptera punctata, втричі поживніше за коров'яче. Це відкриття спричинило інтерес серед дієтологів, які вважають, що тарганяче молоко може мати неабияку користь для здоров'я. Дослідники підкреслюють, що молоко багате на білки, жири та цукор, що робить його однією з найбільш поживних речовин на планеті.

Попри своє нетрадиційне походження, тарганяче молоко зараз вивчається на предмет його потенціалу як джерела цінних поживних речовин і може зіграти певну роль у майбутніх харчових інноваціях. Хоча це відкриття ще перебуває на ранніх стадіях дослідження, воно відкриває нові двері для альтернативних, екологічно чистих джерел їжі.

У дослідженні 2016 року, опублікованому в Journal of the International Union of Crystallography, було проаналізовано молокоподібну рідину, яку виробляють самиці тихоокеанських тарганів-жуків, щоб вигодовувати своє потомство. Вчені виявили, що жовтувата речовина кристалізується в шлунках нащадків тарганів, коли їх годують. Крім того, що воно містить втричі більше калорій, ніж молоко буйволиць – раніше найбільш калорійне молоко ссавців – дослідники виявили, що воно містить тонну білків, амінокислот і корисних цукрів, які допомагають у рості та відновленні клітин.

Як щодо й усіх суперпродуктів, важливо пам'ятати, що вони повинні доповнювати збалансований, різноманітний раціон, а не замінювати традиційні звички здорового харчування.

Тарганяче молоко ще не є доступним для споживання людиною, і найбільшою перешкодою для цього є виробництво.

