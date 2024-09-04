Мотоцикліст втратив пеніс внаслідок аварії: він відверто відповів на популярні запитання

Чоловік, якому лікарі видалили більшу частину пеніса після трагічної аварії, розповів про те, яким є його життя зараз.

На Reddit він дозволив людям задавати особисті запитання про аварію, його сексуальне життя і про те, як він пережив падіння під час операції, передає Mirror.

У відповідь на запитання про інцидент 33-річний чоловік написав: "Це була аварія на мотоциклі. Збив пікап. Мотоцикл розбився, а мені щось гостре застрягло в пенісі та розкололо сосиску. Лікарі зробили реконструкцію, але через тиждень сталося зараження, і все довелося ампутувати, я ледь не помер від цього. Я можу зробити собі протез, але я боюся інфекції і поки що не можу на це зважитися".

Пояснюючи, що нещасний випадок стався чотири роки тому, він написав: "Психологічно перший рік був жахливим, і я провів так багато часу з моїм психіатром. Я відчував, що більше не є чоловіком і не хочу залишатися в шлюбі, і відчував, що ніколи більше не зможу дивитися на свою дружину. Сексуальний потяг був і є, але я багато намагався його придушити, особливо на початку, тому що ви знаєте чому. Я все ще впадаю в депресію через це, але здебільшого я навчився з цим справлятися".

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Багато людей запитували чоловіка, чи може він все ще сексуально збуджуватися і еякулювати після втрати пеніса, і він зізнався, що це запитання було частим. Вдаючись до наочних деталей, він пояснив, що хоча в цьому сенсі все працює так само, і він все ще виробляє сперму під час кульмінації, вона не "вивергається" таким же чином. Він писав: "Вона просто витікає з мене. Моя дружина отримує від цього задоволення, але я вважаю це дивним".

Чоловік також розповів, що, як і багато людей, яким видалили кінцівки або придатки, він спочатку відчував "фантомні" відчуття.

Прочитавши про пережите чоловіком, багато людей залишили повідомлення зі словами підтримки. Один користувач додав: "Читаючи про твої відчуття і про те, як ти справляєшся зараз, а також про всі інші способи, якими тобі довелося пристосовуватися, я захоплююся тобою". А ще один поділився власним досвідом, який виявився дуже відвертим: "Як людина, яка перенесла фалопластику (реконструкцію пеніса), я просто хочу сказати, що з медичної точки зору все пішло дуже далеко. Якщо ви готові, і якщо ви коли-небудь зацікавитесь, показники успіху зараз дуже хороші. Вони зібрали нерви з мого передпліччя, щоб з'єднати їх з моїми нервами в паху, і з невеликою нервовою терапією і розумовою роботою я можу чесно сказати, що я шокований тим, наскільки великий і приємний мій новий пеніс!".

Нагадаємо, чоловік із найбільшим у світі пенісом відверто розповів про своє повсякдення. Розмір його статевого органа становить 36 см.

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