"Мовчазний вбивця": які ознаки підвищеного холестерину видно на вашому обличчі

Ваше обличчя може «розповісти» про проблеми зі здоров’ям / © Freepik

Реклама

Високий рівень холестерину, відомий як «мовчазний вбивця» через свою безсимптомність, насправді має дві попереджувальні ознаки, які можна помітити на обличчі. Фахівці закликають не ігнорувати ці менш відомі симптоми, які можуть сигналізувати про серйозну загрозу здоров’ю.

Про це пише The Mirror.

Пропри те, що організму потрібна певна кількість холестерину для правильного функціонування, його надмірна кількість може бути небезпечною. Надлишок холестерину може накопичуватися в артеріях, спричиняючи їх звуження та твердіння, що призводить що порушень кровообігу та збільшення ризику серцевих нападів та інсультів.

Реклама

«Зазвичай немає жодних симптомів високого рівня холестерину. Але якщо його не лікувати, це може призвести до серцевого нападу та інсульту.Це часто прихований фактор ризику, а це означає, що він може статися непомітно для нас, поки не стане надто пізно. Ось чому так важливо перевіряти рівень холестерину», — наголошують у Британському фонді серця.

Зазвичай холестерин не має симптомів, але коли його високий рівень спричинений спадковою хворобою — гіперхолестеринемією, то можуть з’явитися певні ознаки. Ці симптоми є важливим сигналом, що вказує на наявність серйозних проблем зі здоров’ям.

У таких випадках на обличчі можуть з’являтися такі характерні ознаки підвищеного холестерину:

ксантелазми — новоутворення шкіри, що проявляються у вигляді невеликих жовтуватих бляшок, що дещо підіймаються над рівнем шкіри;

ліпоїдна дуга рогівки — це блідо-біле кільце навколо кольорової частини вашого ока або райдужної оболонки.

Ксантелазми

Це жовті нарости, що з’являються на/або біля куточків повік поруч із носом.

Реклама

«Відкладення холестерину накопичуються під шкірою, утворюючи ксантелазму», — зазначаються фахівці клініки Клівленда.

Приблизно у половини людей, у кого розвиваються ксантелазми, спостерігається підвищений рівень холестерину.

Ліпоїдна дуга рогівки

Вона проявляється у вигляді сірої або білої дуги, видимої в оці над та під зовнішньою рогівкою.

Кардіолог Франсіско Лопес-Хіменес зазначив, що ліпоїдна дуга рогівки не впливає на ваш зір і не потребує лікування. Але якщо ви помітили цю ознаку, вам слід звернутися до свого сімейного лікаря.

Реклама

Щоб зменшити рівень холестерину у крові та знизити рівень небезпечних захворювань, Національна служба охорони здоров’я Великої Британії рекомендує:

вживати меншу кількість насичених жирів

дотримуватися збалансованого харчування

займатися спортом

відмовитися від куріння

зменшити споживання алкоголю

Раніше дієтологи розповіли про три види хліба, які можуть викликати проблеми з травленням, серцем і рівнем цукру в крові.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.