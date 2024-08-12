МОЗ оновило рекомендації щодо ревакцинації проти COVID-19: що потрібно знати

Для більшості населення одне щеплення проти COVID-19 тепер вважається достатнім.

Схеми вакцинації проти COVID-19 спрощуються: для більшості населення тепер достатньо одного щеплення.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Для людей, що належать до груп ризику, рекомендовано отримувати додаткові дози через 6-12 місяців після первинної вакцинації.

Ревакцинація через 6-12 місяців рекомендована лише тим, хто входить до груп ризику. Це включає:

дорослих і дітей з ослабленим імунітетом чи важкими хронічними захворюваннями;

вагітних;

осіб старше 60 років;

дорослих і дітей, що перебувають у групі ризику тяжкого перебігу COVID-19 та смерті від коронавірусної інфекції;

представників професійних груп ризику, таких як лікарі, вчителі, військові тощо.

Одне щеплення (або два для деяких груп) вважається первинною вакцинацією, а всі наступні — ревакцинацією.

Ті, хто раніше пройшов базовий курс щеплення (два або три щеплення залежно від вакцини) і зробив чотири або п'ять бустерних щеплень минулого року, можуть продовжувати отримувати ревакцинацію безкоштовно.

Нагадаємо, вірусологи стежать за новим штамом коронавірусу FLiRT, який поширюється в США, Великій Британії та Канаді з травня. Цей штам є похідним від субваріанту "Омікрону" JN.1 і має набір мутацій, характерних для конвергентної еволюції. Хоча симптоми цього варіанту не відрізняються від попередніх, він може стати причиною нової хвилі інфекцій. Імунітет після інфекції JN.1 забезпечує захист від FLiRT, але його ефективність знижується з часом.

Читайте також: