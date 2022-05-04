МОЗ спростило процедуру формування лікарняних для вагітних, які через війну виїхали до інших країн

МОЗ спростило процедуру формування лікарняних для вагітних, які через війну виїхали до інших країн

Лікарям дозволили формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому.

МОЗ спрощує процедуру формування лікарняних для вагітних, які через російську військову агресію були змушені виїхати до інших країн.

На час воєнного стану МОЗ дозволило лікарям формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому вагітної.

Рекомендуємо вагітним за можливості тримати зв’язок зі своїм лікуючим лікарем.

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Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.