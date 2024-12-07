МОЗ України спростував найбільш поширені міфи щодо реформи МСЕК: подробиці

В Україні створюють адаптивну систему реабілітації для людей з інвалідністю

Міністерство охорони здоров'я України надало роз'яснення щодо законопроєкту про медико-соціальну експертизу (МСЕК), спростовуючи міфи про його положення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

Безоплатність оглядів: Законопроєкт не скасовує безоплатні огляди для людей з інвалідністю. Індивідуальна програма реабілітації (ІПР) гарантує фінансування послуг за рахунок державних коштів, як і раніше.

Доступ до реабілітаційних засобів: Законопроєкт забезпечує доступ до реабілітаційних засобів для всіх громадян, зокрема дозволяє отримувати протези без необхідності чекати статусу інвалідності.

Розширення джерел фінансування: Законопроєкт передбачає розширення фінансування через різні державні програми, не обмежуючись лише Фондом соціального захисту. Реабілітація продовжуватиме фінансуватись через програму медичних гарантій.

Державна типова програма реабілітації: Гарантований перелік послуг не є вичерпним. Більшість сучасних послуг забезпечуються іншими державними програмами та регіональними ініціативами.

Адаптація до сучасних потреб: Законопроєкт покликаний зробити систему реабілітації більш гнучкою, враховуючи сучасні потреби пацієнтів, зменшуючи бюрократію та корупційні ризики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде після ліквідації МСЕ, та чи зникне корупція, якщо будуть зміни в цьому процесі.

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