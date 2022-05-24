МОЗ закликало міжнародні фармацевтичні компанії до виходу з російського ринку

Віктор Ляшко зустрівся з гендиректором Міжнародної федерації фармацевтичних виробників та асоціацій.
Фармацевтичні компанії, які продовжують у РФ випускати та реалізовувати не життєво важливі ліки, мають розуміти, що таким чином підтримують країну-агресорку.
Як заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко за підсумками зустрічі з гендиректором Міжнародної федерації фармацевтичних виробників та асоціацій Томасом Куені та гендиректором Європейської федерації фармпідприємств і асоціацій Наталі Мол в рамках 75-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, ці фармацевтичні компанії "повинні поставити питання своїй совісті, а не посилатися на гуманітарні принципи".
Також під час зустрічі делегації обговорили підтримку України в удосконаленні регуляторних процедур виробництва та обігу лікарських засобів.
Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.
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