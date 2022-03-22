МОЗ закликає українців пропускати транспортні засоби, які перевозять медикаменти

Міністерство вживає всіх можливих заходів, щоб налагодити логістику та скоротити час доставлення ліків.

МОЗ передає, що варто розуміти, що вчасне доставлення медикаментів до лікарень і аптек може врятувати життя.

Міністерство вживає всіх можливих заходів, щоб налагодити логістику та скоротити час доставлення ліків. Тому просимо з розумінням поставитися до ситуації і давати можливість таким автомобілям пересуватися без черг та заторів.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization (WHO) підтвердила шість додаткових повідомлень про атаки на медичні заклади і медичних працівників в Україні.

"Загалом, станом на 20 березня, ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", повідомили а організації.

Це понад дві атаки на добу.

"Це неприпустимо. Медзаклади і медпрацівники повинні бути захищені завжди", - додали у WHO.

Нагадаємо, електронний медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями для усіх українців за допомогою відеозв’язку на час війни.