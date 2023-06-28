Може спотворити зовнішність: як телефон впливає на людину

Що буде, якщо весь час сидіти в телефоні? Виявляється, улюблений смартфон може стати причиною неприємних змін в зовнішності.

Сьогодні всі ми трохи залежимо від смартфонів. З соціальних мереж постійно приходять повідомлення, можна постійно дивитися різні відео, грати в ігри тощо. На жаль, така залежність від техніки може зіграти злий жарт з зовнішністю.

За словами вчених, якщо використовувати смартфон надто часто, це призводить до розвитку депресії, стресового стану, тривоги. Більше того, постійне використання телефонів в другій половині дня негативно впливає на якість сну та може викликати фізичний дискомфорт, а ще з часом знижувати гостроту зору.

90% людей, які щодня користуються смартфоном хоча б раз у житті відчували так званий фантомний вібраційний синдром. Це стан, коли здається, ніби ґаджет телефонує чи відрує.

Довге використання смартфону загрожує головними болями, появою прищів, а ще може спотворювати вашу зовнішність. Більшість людей тримають смартфони не на рівні очей, а нахиляють до нього голову під кутом 45 градусів. Це призводить до виникнення так званої "техношиї". Така позиціє не лише викликає болі, але й призводить до появи заломів на шкірі, деформує овал обличчя. Тому з'являються зморшки на шиї та друге підборіддя.

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