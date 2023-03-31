Може спричинити раптову зупинку серця: який популярний напій не варто пити

Зазвичай серцевий напад трапляється несподівано і не завжди є досить часу на лікування. Однак, деяких випадків можна уникнути. Наприклад, якщо припинити пити популярний напій. Як енергетики впливають на здоров'я — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Мова йде саме про енергетичні напої, як повідомляє видання Express.

Чим шкідливі енергетики для серця

З посиланням на дослідження видання зазначає, що вживання великої кількості енергетичних напоїв може стати причиною раптової зупинки серця навіть у цілком здорових людей.

Як пояснюється, в енергетиках використовують кофеїн у високих концентраціях, хоча він і замаскований під виглядом різних речовин. Наприклад, гуарана. Її отримують з рослини і вона є ідентичною тому кофеїну, який міститься в каві.

Видання зауважує, хоч кофеїн і вважається безпечним, однак у великих дозах він може мати серйозні побічні ефекти. А в гуарані вдвічі більше кофеїну, аніж в кавових зернах. Також, як звертають увагу дослідники, її часто змішують з іншими популярними речовинами — таурином та женьшенем. В таком разі гуарана може створювати невизначені властивості.

Дослідники ще раніше наголошували, що раптові зупинки серця у молодих людей часто спостерігаються саме після змішування енергетичних напоїв з алкоголем.

Таке може спричинити критичні і рідко незворотні серцево-судинні захворювання у здорових молодих людей. Як припускають вчені таке може траплятися через аритмію. Аритмія серця — порушення чергування і частоти серцевих скорочень. У тяжких випадках такий стан може викликати хаотичні та швидкі електричні сигнали, які надходить до нижніх відділів серця. Якщо протягом декількох хвилин серцевий ритм не відновиться, то це може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям і навіть спричинити смерть.

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