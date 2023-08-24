4 методи, про які мало хто знає: як легко схуднути під час сну

Напевно, не всі знають, що уві сні також можна схуднути. І не потрібно виснажливих дієт та тренувань, під час сну тіло саме допомагає у боротьбі із надлишковими кілограмами. Існує декілька простих методів, які допоможуть спалити зайві калорії, практично без будь-яких зусиль.

Потрібно добре висипатися

Якісний сон прискорює обмін речовин, тому тіло спалює більше калорій під час достатнього сну. Якщо людина спить недостатню кількість часу, вона порушує також і свій режим харчування, може бути проблема переїдання чи навпаки, недоїдання. В обох випадках сповільнюється обмін речовин, що викликає проблеми із зайвою вагою.

Не їжте перед сном

Не варто вечеряти перед тим, як лягаєте спати, і робити перекуси також не слід. Під час сну процеси травлення уповільнюються, через що ви отримаєте від їжі більше калорій, ніж потрібно. І якщо ваш кишківник буде активно працювати під час сну, то вранці можна прокинутися виснаженими. Та коли дуже хочеться їсти, можна перед сном випити склянку кефіру.

Потягніться перед тим, як лягати в ліжко

Навіть звичайна невелика розтяжка м’язів перед сном покращить кровообіг та допоможе швидше схуднути. На ранок ви відчуєте прилив сил та енергії. Оскільки під час розтяжки м’язи позбуваються напруги, що покращуватиме ваш сон і допоможе активніше спалювати уві сні зайві калорії.

Необхідно спати у прохолодній кімнаті

Якщо спати в прохолодній кімнаті, то організм швидше відновлюватиметься під час сну. Коли ви спатимете при температурі дев’ятнадцять градусів, ваше тіло активніше спалюватиме калорії. Таким чином воно виробляє більше тепла. Також прохолодна температура дозволить вам швидше засинати, тому покращиться якість сну.

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