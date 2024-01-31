Можна навіть потрапити до лікарні: лікар розповів, що запах аромасвічок небезпечний

Американський дерматолог, лікар Джон Заде порушив досить важливе запитання: чи можуть бути ароматичні свічки шкідливими для людини?

Як розповідає лікар, головна шкода від аромасвічок полягає у тому, що для їхнього створення використовується більше парафіну, ніж для звичайних. Цей матеріал у процесі горіння виділяє токсичні речовини. Вдихання повітря в безпосередній близькості від такої свічки небезпечно. Якщо після використання ароматичних свічок ви помітили почервоніння шкіри, висипання чи відчули свербіж — це знак, що щось не так.

Парафін є продуктом нафтоперероблення, він проходить оброблення хімічними речовинами, що спричиняє виділення під час нагрівання канцерогенних речовин. Бензол, формальдегід і ацетон — це лише невелика частина того, що ви отримуєте разом з приємним запахом під час горіння аромасвічки.

Якщо ви хотеле не лише покращити атмосферу в домі, але й цінуєте своє здоров'я, лікар Заде рекомендує використовувати свічки із соєвого, кокосового чи бджолиного воску. Хоча вони часто дорожчі, але і більш безпечні.

Також не забувайте обов'язково провітрювати приміщення під час використання ароматичних свічок. А після завершення процедури, підрізайте ґнот. Так ви не лише збережете яскравість та чистоту світла під час запалювання аромасвічки, але й зробите її більш безпечною для здоров'я.

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