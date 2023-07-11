Можна їсти багато, не набираючи вагу: три продукти, які спалюють жир

Існують справді корисні продукти, які можна їсти в більших кількостях і не надто хвилюватися про набір зайвих кілограмів.

Існують продукти, які спалюють жир, і які можна їсти, не турбуючись про набір додаткової ваги. Про них розповів фармацевт і експерт із охорони здоров’я PharmacistMo.com Махмуд Абдельазіз.

Про це пише She Finds.

Листова зелень

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Абдельазіз каже, що одним із трьох продуктів, які можна їсти багато, спалюючи жир, є листова зелень. “Листова зелень, така як шпинат, капуста, мангольд (листовий буряк) і салат, має низьку калорійність і високий вміст клітковини. Вона забезпечує необхідні поживні речовини та багата антиоксидантами, які підтримують загальний стан здоров’я. Високий вміст клітковини сприяє ситості, зменшуючи ймовірність переїдання”, — розповів він.

Відомо, що листова зелень наповнена важливими вітамінами, може зміцнити нашу імунну систему і, звичайно, допомагає нам підтримувати здорову вагу.

Джерела пісного білка

Фото: pixabay.com

Ще один хороший варіант їжі, який дозволяє нам їсти досхочу, не відчуваючи почуття провини, — це пісний білок. Як і листова зелень, ми можемо вибрати з різних варіантів. “Такі продукти, як куряча грудка, індичка, риба, тофу, бобові (квасоля, сочевиця) і молочні продукти з низьким вмістом жиру є чудовими джерелами пісного білка. Для перетравлення білка потрібно більше енергії, що підвищує термічний ефект їжі та прискорює метаболізм”, — зазначив Абдельазіз.

Цільні зерна

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Цільні зерна пропонують набагато більше поживних речовин і переваг для схуднення, незалежно від того, як часто ми їх їмо. Абдельазіз каже: “Цільні зерна, такі як кіноа, коричневий рис, овес і цільнозерновий хліб, містять клітковину, вітаміни та мінерали. Ці складні вуглеводи засвоюються повільніше, забезпечуючи постійне вивільнення енергії та допомагаючи регулювати рівень цукру в крові. Це запобігає стрибкам інсуліну та зменшує ймовірність накопичення жиру”.

Цільнозернові злаки є чудовим джерелом вуглеводів, які доповнюють білки та листову зелень для добре збалансованого раціону.

Переваги цих трьох продуктів

Абдельазіз пояснив, чому ця листова зелень, пісний білок та цільні зерна ефективні для спалювання жиру та запобігання збільшенню ваги. Він каже: “Листова зелень і цільні зерна багаті на клітковину, яка сприяє травленню та відчуттю ситості. Це зменшує загальне споживання калорій і запобігає переїданню, що зрештою призводить до втрати ваги. Пісні джерела білка потребують більше енергії для перетравлення, що підвищує швидкість обміну речовин в організмі”.

Він продовжив: “Цей термічний ефект їжі сприяє спалюванню більшої кількості калорій під час травлення та допомагає контролювати вагу. Такі продукти, як листова зелень, пісний білок та цільні зерна, багаті на поживні речовини, тобто вони забезпечують значну кількість необхідних вітамінів, мінералів і антиоксидантів, водночас відносно низькокалорійних. Ця комбінація підтримує загальний стан здоров’я та допомагає запобігти дефіциту поживних речовин під час схуднення”.



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