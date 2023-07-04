Можуть викликати рак: названо продукти, які варто виключити з раціону

Бекон, червоне м’ясо та білий хліб — це далеко не весь список небезпечних продуктів.

Цього року Американське товариство боротьби з раком повідомило, що кількість людей молодше 55 років, у яких встановлюється діагноз раку кишківника, подвоїлася порівняно з десятирічним періодом. Водночас Агентство Інституту дослідження раку (IARC) планує визнати штучний підсолоджувач аспартам можливим канцерогеном.

Про це пише The Telegraph.

Філіп Калдер, професор харчової імунології в Університеті Саутгемптона, каже: “Рак виникає, коли клітини втрачають контроль і вони просто продовжують ділитися, тому ви отримуєте все більше і більше таких клітин, яких у вас не повинно бути”.

Тож які продукти сприяють цьому процесу і чим їх можна замінити?

Головні винуватці

Салямі, бекон, сосиски та шинка

У 2015 році IARC класифікував це оброблене м’ясо як “певну” причину раку. NHS радить скоротити споживання обробленого м’яса до 70 г на день.

Причиною для занепокоєння є хімічні речовини під назвою нітрити, які довше зберігають ці продукти свіжими. Під час приготування при високій температурі нітрити можуть утворювати канцерогенні сполуки, відомі як нітрозаміни.

Замініть на: альтернативи сніданку, такі як авокадо або гриби.

Алкоголь

Наш організм перетворює алкоголь на хімічну речовину під назвою ацетальдегід, яка пошкоджує клітини. Седі Боніфас з Інституту вивчення алкоголю каже: “Існує підвищений ризик раку молочної залози, стравоходу, ротової порожнини та горла, починаючи з низьких рівнів споживання алкоголю, а також підвищений ризик раку печінки та колоректального раку при більшому вживанні алкоголю”.

Замініть на: зростаючий асортимент безалкогольного пива та міцних напоїв означає, що скорочувати їх стає легше.

Занепокоєння

Яловичина і червоне м'ясо

Відомо, що надмірне споживання яловичини, баранини та свинини підвищує ризик розвитку раку. Однією з причин цього є молекула, яка називається гем — надмірне споживання може спричинити зміни в клітинах слизової оболонки кишківника, що можуть стати канцерогенними.

Солодкі безалкогольні напої

Вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я Т.Х.Чана виявили, що жінки, які вживали більше двох солодких напоїв на день, мали більш ніж удвічі більший ризик раннього початку колоректального раку.

Колдер вважає, що це може бути через те, що люди, які споживають багато солодких напоїв, частіше страждають ожирінням — ключовим фактором ризику раку.

Замініть на: воду, молоко, несолодку каву або чай.

Торти, сухі сніданки, шоколад і цукерки

Ці продукти надзвичайно цукристі. Хоча жодне рандомізоване контрольне дослідження не показало прямого зв’язку між цукром і раком, дієтологи кажуть, що люди, які споживають велику кількість цукру, зазвичай мають досить погану дієту. Дуейн Меллор, дієтолог з Університету Астона, каже, що зазвичай це означає менше споживання клітковини та менше випорожнень. “Такий регулярний рух дає менше часу будь-яким канцерогенам, які знаходяться в товстій кишці, вступати в контакт з клітинами, які можуть стати раковими”.

Замініть на: джерела клітковини, такі як консервовані або свіжі овочі.

Можливі підозрювані

Жувальна гумка без цукру

Наукові докази щодо штучних підсолоджувачів не такі чіткі. Минулого тижня вчені, що працюють у Всесвітній організації охорони здоров’я, припустили, що аспартам може бути можливою причиною раку. Але, як і у випадку з цукром, це може бути пов’язано з тим, що люди, які споживають штучні підсолоджувачі, мають погану дієту.

Замініть на: фрукти.

Арахіс та арахісове масло

Проблема не в арахісі, а в афлатоксинах — токсинах, які утворюються певними грибами, які містяться в арахісі та горіхах. Афлатоксини пов'язані з підвищеним ризиком раку печінки.

Ви можете зменшити цей вплив, купуючи арахіс і арахісове масло лише основних брендів і викидаючи горіхи, які виглядають пліснявими, знебарвленими або зморщеними.

Замініть на: соняшникове та мигдальне масло.

Вода з-під крану

Поліфторалкільні речовини (PFA), які використовуються в різних споживчих і промислових процесах, все частіше зустрічаються в нашій питній воді. Дослідження пов’язують її з певними видами раку.

Замініть на: для тих, хто турбується про PFA, можна використовувати фільтр із краном або фільтр-глечик.

Ароматизовані йогурти

У центрі уваги харчові продукти, що пройшли ультраобробку, викликали занепокоєння щодо продуктів із високим вмістом емульгаторів, синтетичних хімікатів, які зазвичай змішують інгредієнти разом і створюють гладку текстуру.

Жодне дослідження не довело прямої канцерогенності емульгаторів, але вважається, що вони викликають запалення в кишківнику та крові, оскільки організм їх не розпізнає.

Замініть на: звичайний йогурт зі смаком фруктів або меду.

Білий хліб

Дієтологи також стурбовані інтенсивно обробленим зерном, таким як білий хліб.

Популяційні дослідження пов’язують велике споживання очищених зерен із ризиком раку товстої кишки та шлунка. “Якщо ви їсте багато очищеного зерна, ви, ймовірно, не їсте багато цільнозернових продуктів, які містять більше необхідної вам клітковини”, — каже Меллор.

Замініть на: цільнозерновий хліб.

Довідково: Аспартам або харчова добавка Е951 — це штучний замінник цукру, підсолоджувач. За хімічною будовою ця речовина абсолютно не схожа на цукор. Цукрозамінник аспартам — це метиловий ефір, що включає дві добре відомі амінокислоти: аспарагінову амінокислоту і фенілаланін.

Вважається, що 1 кілограм даного підсолоджувача за рівнем солодощі еквівалентний 200 кілограмів цукру. Насправді смак даної речовини тільки нагадує смак цукру, і їх досить просто відрізнити один від одного.

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