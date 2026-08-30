Можна їсти хоч щодня: найкорисніший спосіб приготування картоплі

Картопля довго мала репутацію «небезпечного» продукту для здоров’я / © Associated Press

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Картоплю часто вважають калорійним продуктом, однак спосіб приготування може суттєво впливати на її поживну цінність та користь для організму.

Про це пише Today.

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Найкорисніші способи приготування картоплі включають запікання, варіння, приготування на пару, оскільки ці методи вимагають менше доданого жиру, ніж смаження.

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Якщо ви смажите на олії, оберіть оливкову або ріпакову, які є одними з найкорисніших кулінарних олій.

Навіть у вигляді картоплі фрі або картопляних чипсів картопля лишається овочем. Але смаження її для створення цих страв додає зайвих калорій, жиру та інших сполук, які негативно впливають на ваше здоров’я. Це може переважити користь для здоров’я, яку містить картопля в її більш натуральному вигляді.

Користь картоплі для організму

Картопля є чудовим джерелом вітамінів і мінералів. Одна середня печена картопля (173 грами), включаючи шкірку, містить 161 калорію, 0,2 грама жиру, 43 грами білка, 36,6 грамів вуглеводів, 3,8 грама клітковини. Також в ній є вітаміни:

С (28% від добової норми)

B6 (27%)

калій (26%)

марганець (19%)

магній (12%)

фосфор (12%)

ніацин (12%),

фолієва кислота (12%)

У картоплі є такі сполуки, як флавоноїди, каротиноїди та фенольні кислоти. В організмі вони діють як антиоксиданти, нейтралізуючи вільні радикали. Ці шкідливі молекули, накопичуються внаслідок оксидативного стресу та збільшують ризик хронічних захворювань, зокрема хвороб серця, діабету та раку.

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Раніше повідомлялося про те, що картопля фрі підвищує ризик діабету. Більше про це читайте у новині.

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