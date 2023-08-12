Мозок буде працювати, наче в 25 років: що таке квадратне дихання і як його виконувати

Існує багато продуктів, які допомагають підтримувати здоров'я мозку. Однак, лікарі виявили, що так само на мозок впливають і певні дихальні вправи. Наприклад, квадратне дихання. Як воно працює?

Що таке квадратне дихання (дихання "4-4-4-4")

Цю методику почав активно вивчати та використовувати нейрохірург з США Рахул Джандіал. Хоча він її не придумав, адже така техніка існувала вже дуже давно і широко використовувалася в йозі, але саме йому вдалося побудувати цілу лікувальну практику, основа якої полягає на правильному диханні та харчових звичках. За її допомогою нейрохірург відновлює роботу мозку пацієнтів після розвитку Альцгеймера та інсульту.

Для початку важливо зрозуміти, що техніку квадратного дихання можна і потрібно проводити навіть здоровим людям. Якщо у вас часто буває, що слово крутиться на язиці або ви ніяк не можете згадати назву вулиці, забуваєте, чи вимкнули праску, і не вітаєте друзів з днем народження через погану пам'ять, ця практика вам допоможе. Адже тут причина якраз в порушенні нейронних зв'язків, які відповідають за нашу пам'ять.

З віком пам'ять погіршується і це науково доведена істина. Зв'язків стає дедалі менше. Але Рахул Джандіал закликає своїх пацієнтів не грішити на старість, адже мозок можна розвивати в будь-якому віці.

Для чого потрібне квадратне дихання (дихання "4 на 4")

Рахул Джандіал описав одну з найдавніших дихальних практик в своїй книзі "Нейрофітнес, або Мозок для продуктивного життя". Така методика використовується буддиськими ченцями та йогами вже понад 2500 років.

Науково було доведено, що завдяки ритмічному диханню стимулюється робота мигдалеподібного тіла. Це допомагає не лише подолати стрес, але й стимулює розвиток нервовиї клітин. Тобто процеси аналізу і засвоєння інформації проходять швидше. При цьому мозок тримається у тонусі та зберігається ясність розуму.

Як правильно дихати "квадратом"

Як правильно дихати "квадратом" / Фото: ТСН.ua

Дихання "4-4-4-4" досить просте. Там не потрібно знати жодних премудростей. Покроковий опис вправи виглядає так:

Прийміть зручну позу стоячи або сидячи. Можна заплющити очі. Зробіть вдих і одночасно рахуйте про себе: один, два, три, чотири. Затримайте повітря і одночасно рахуйте: один, два, три, чотири. Повільно видихайте, рахуючи: один, два, три, чотири. Знову затримайте дихання і порахуйте до чотирьох.

Дихати таким методом можна від 5 до 10 хвилин. Можна вправу повторювати вранці і ввечері.

Про що думати під час дихання? Намагайтесь сконцентрувати свою увагу саме на диханні, рахунку. Хоча спочатку сторонні думки і можуть з'являтися, але згодом ви навчитесь їх відганяти від себе.

Вправа допомагає розвинути концентрацію і увагу. Вам буде простіше знаходити і приймати рішення. Також Рахул Джандіал радить поєднувати її з інтервальним голодуванням за можливості. При цьому він наполягає, що не потрібно відмовляти собі в їжі щодня. Достатньо всього лише раз-два на тиждень пропустити сніданок.

Головне, що ефект від дихання "квадратом" повинен з'явитися практично відразу. Людина відчує себе краще, думки стануть більш зібраними, адже організм насититься киснем.

Що говорять про квадратне дихання дослідження

На жаль, немає великої кількості досліджень, які були б присвячені саме цій методиці дихання. Однак деякі супутні дослідження, які стосуються медитації та візуалізації, допомагають краще зрозуміти користь вправи:

дослідження глибокого дихання показали, що воно є корисним у боротьбі зі стресом, знижує артеріальний тиск та мінімізує гіпертонію;

прості практики дихальних вправ, типу дихання "квадратом", ефективно боряться з нервовим перенапруженням, зменшують тривогу, яка виникає від щоденних викликів;

з нервовим перенапруженням, зменшують тривогу, яка виникає від щоденних викликів; дослідження медитації також виявили, що вона зменшує тривожність, знижує кров'яний тиск, підвищує відчуття щастя.

Всі ці практики міцно пов'язані з квадратним диханням, тому можна говорити, що воно працює схожим методом.

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