Мозок під ударом: вчені назвали їжу-вбивцю концентрації, яка наближає деменцію

Нове дослідження австралійських вчених довело, що регулярне вживання ультраоброблених продуктів безпосередньо впливає на здатність мозку зосереджуватися. Навіть невелика порція чипсів щодня може стати кроком до деменції в майбутньому.

Про це пише sciencealert.

Вплив ультраоброблених продуктів на мозок

Ультраоброблені продукти займають значне місце в західному раціоні, і нові наукові дані пов’язують ці індустріально виготовлені страви, напої та снеки з погіршенням стану мозку.

У межах дослідження вчені проаналізували взаємозв’язок між рівнем уваги, ризиком деменції та часткою ультраобробленої їжі в раціоні понад 2000 австралійців віком 40 — 70 років, які не мали ознак деменції. Роботу очолила нутриційна біохімікиня Барбара Кардозо з Університету Монаша (Австралія).

У дослідженні взяли участь 2192 особи (переважно білі жінки), які заповнили харчові анкети та пройшли чотири когнітивні тести для оцінки уваги й пам’яті. Крім того, учасники надали інформацію про демографічні характеристики, фізичну активність та інші показники здоров’я. Це дозволило дослідникам визначити їхній ризик розвитку деменції за допомогою перевіреної моделі прогнозування на 20 років для людей середнього віку.

Хоча такі дослідження не встановлюють прямого причинно-наслідкового зв’язку, вони дають змогу виявити тенденції, які варто вивчати глибше.

У середньому ультраоброблена їжа становила близько 41% від загального добового енергоспоживання. Цей показник був вищим серед молодших учасників і чоловіків.

Збільшення частки таких продуктів у раціоні на кожні 10% супроводжувалося зниженням здатності до концентрації приблизно на 0,05 бала. Водночас це також корелювало зі зростанням ризику деменції — орієнтовно на 0,24 бала за кожні додаткові 10%.

«Щоб краще уявити наші результати, збільшення частки ультраоброблених продуктів на 10% приблизно дорівнює додаванню стандартної пачки чипсів до щоденного раціону. У клінічному вимірі це означало стабільно нижчі результати у стандартизованих когнітивних тестах, які оцінюють зорову увагу та швидкість обробки інформації», — пояснила Кардозо.

Дослідження також виявило інші чинники, пов’язані з більшим споживанням ультраобробленої їжі: нижчий рівень освіти, наявність ожиріння та слабше дотримання принципів середземноморської дієти. Водночас зв’язку між такою їжею та показниками пам’яті зафіксовано не було.

Навіть дотримання «здорового» типу харчування, зокрема середземноморської дієти, яку раніше пов’язували з кращими когнітивними показниками, майже не змінювало ситуацію, якщо ультраоброблені продукти залишалися в раціоні.

На думку авторів, це може свідчити про те, що ключову роль відіграє саме ступінь обробки їжі, а не лише дефіцит поживних речовин.

Що входить до ультраобробленої їжі та чим вона шкідлива?

У дослідженні до ультраоброблених продуктів віднесли газовані напої, картопляні чипси, готові страви, молочні десерти та хот-доги — фактично всі продукти, які не належать до свіжої, «цільної» їжі.

Оскільки це дуже широка категорія, точно визначити причини такого зв’язку складно, однак дослідники висувають кілька гіпотез.

«Ультраобробка їжі часто руйнує її природну структуру та додає потенційно шкідливі речовини, такі як штучні добавки або хімікати, що використовуються під час обробки. Ці добавки свідчать про те, що зв’язок між харчуванням і когнітивними функціями виходить за межі просто нестачі корисної їжі та може бути пов’язаний саме зі ступенем обробки продуктів», — розповіла Кардозо.

Одним із пояснень можуть бути саме харчові добавки, хоча існують і інші чинники.

Зокрема, споживання ультраобробленої їжі пов’язане з метаболічними розладами — такими як діабет, гіпертонія та ожиріння, — які, своєю чергою, впливають на роботу мозку.

Водночас люди з нижчим рівнем концентрації та підвищеним ризиком деменції можуть спочатку частіше обирати таку їжу. Важливим чинником також є доступ до якісних продуктів, який залежить від місця проживання.

Для повного розуміння причин потрібні додаткові дослідження. Втім, уже зараз варто замислитися над зміною раціону — наприклад, замінити хот-дог на сендвіч із салатом, обравши цільнозерновий хліб.

До слова, дослідження Університету Торонто за участю 2000 дітей довело, що ультраоброблена їжа провокує тривожність, агресію та гіперактивність. Кожні додаткові 10% такої їжі в раціоні помітно погіршують поведінку. Оскільки мозок дитини до 5 років активно формується, заміна рафінованих продуктів на натуральні (фрукти, воду, прості страви) допомагає стабілізувати емоційний стан.

