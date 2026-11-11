Мозок скаже дякую: 6 простих перекусів, які допоможуть підтримувати пам’ять

Волоські горіхи / © pexels.com

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Правильно підібрані перекуси можуть не лише втамувати голод, а й допомогти підтримувати пам’ять, концентрацію уваги та здоров’я мозку. Для цього варто звернути увагу на продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти, білок, клітковину й антиоксиданти.

Про це пише Verywell Health.

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Жоден продукт не здатний миттєво покращити розумові здібності. Однак збалансоване харчування забезпечує організм поживними речовинами, необхідними для нормальної роботи мозку. Фахівці назвали шість простих варіантів перекусів, які можуть бути корисними для когнітивного здоров’я.

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Грецький йогурт із чорницею

Поєднання натурального грецького йогурту з чорницею забезпечує організм білком та антиоксидантами. Зокрема, ягоди містять антоціани — сполуки, які допомагають захищати клітини мозку від окисного стресу та запальних процесів.

Водночас білок у йогурті сприяє підтриманню стабільного рівня енергії, а пробіотики, за даними досліджень, можуть позитивно впливати на настрій і когнітивні функції.

Волоські горіхи

Для корисного перекусу достатньо невеликої жмені волоських горіхів. Вони вирізняються вмістом омега-3 жирних кислот, які відіграють важливу роль у підтриманні здоров’я мозку.

Ці жири можуть сприяти зменшенню запалення, підтримувати когнітивні функції та допомагати зберігати здоров’я мозку з віком.

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Цільнозерновий тост з авокадо та гарбузовим насінням

Такий перекус поєднує одразу кілька поживних компонентів. Авокадо містить вітаміни групи В, необхідні для нормальної роботи нервової системи та енергетичного обміну.

Дослідження також вказують на можливий зв’язок між достатнім споживанням цих вітамінів і нижчим ризиком когнітивних порушень у літньому віці. Крім того, авокадо та гарбузове насіння є джерелами корисних жирів, які допомагають захищати клітини від пошкоджень.

Хумус зі свіжими овочами

Замість жирних соусів до овочів можна додати хумус, виготовлений із нуту. Він містить рослинний білок, клітковину та магній, який бере участь у процесах, важливих для роботи мозку.

Морква, броколі та червоний болгарський перець доповнять такий перекус вітамінами С і К, а також антиоксидантами. Ці речовини допомагають захищати клітини від окисного стресу.

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Лосось із цільнозерновими крекерами

Лосось належить до жирних видів риби, багатих на омега-3 кислоти. Дослідження пов’язують вживання такої риби двічі на тиждень із кращими показниками когнітивного здоров’я.

Крім того, лосось містить вітамін D, важливий для психічного здоров’я. А цільнозернові крекери можуть бути кориснішим доповненням, ніж вироби з рафінованого борошна. За деякими даними, регулярне споживання цільнозернових продуктів пов’язане з покращенням настрою та когнітивних функцій.

Варені яйця з фруктами

Яйця забезпечують організм не лише білком, а й холіном — поживною речовиною, необхідною для пам’яті та передавання сигналів між нервовими клітинами.

Також у них міститься триптофан, який організм використовує для вироблення серотоніну — речовини, що бере участь у регулюванні настрою.

Доповнити варене яйце можна ягодами або іншими фруктами. Антиоксиданти, які вони містять, потенційно сприяють кровообігу в мозку та захисту клітин від вікових пошкоджень.

Що ще допомагає підтримувати здоров’я мозку

Самого лише правильного харчування недостатньо для збереження пам’яті та концентрації. На когнітивне здоров’я впливають і повсякденні звички.

Фахівці радять обмежувати споживання ультраоброблених продуктів і доданого цукру, пити достатньо води та регулярно займатися фізичною активністю. Не менш важливими є повноцінний сон, контроль стресу та спілкування з іншими людьми.

Крім того, для здоров’я мозку рекомендують відмовитися від куріння, обмежити алкоголь і не нехтувати профілактичними медичними оглядами. Адже когнітивне здоров’я тісно пов’язане із загальним станом організму, зокрема здоров’ям серцево-судинної системи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підтримувати стабільний рівень цукру в крові можна за допомогою звичайних продуктів, які продаються у кожному супермаркеті. Фахівці назвали шість продуктів, що допомагають уникати різких коливань глюкози після їжі.

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