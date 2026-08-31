"Мозок втрачає гальма": що відбувається з нами після лише однієї ночі без сну

Як безсоння підвищує тривожність / © Unsplash

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Лише одна ніч без сну здатна підвищити рівень тривожності наступного дня майже на 30%. Про це свідчать нейробіологічні дослідження: у виснаженому мозку «емоційна сигналізація» лунає гучніше, тоді як ділянки, відповідальні за її контроль, суттєво втрачають активність.

Про це пише Space Daily.

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Як безсонні ночі підвищують тривожність і що з цим робити

Брак сну не просто викликає втому, а буквально перебудовує здатність мозку приборкувати страх. Науковці з Центру дослідження людського сну при Каліфорнійському університеті в Берклі провели прямолінійний експеримент.

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18 здорових молодих людей пройшли МРТ-сканування двічі: перший раз — після повноцінного нічного відпочинку, а вдруге — після 24 годин безперервної активності. Щоранку вони переглядали емоційно насичені відеоролики всередині томографа, після чого заповнювали стандартні опитувальники для оцінки рівня тривожності.

Вечірні показники у всіх учасників були майже однаковими, на відміну від ранкових. Після безсонної ночі піддослідні демонстрували зростання тривожності до 30%. Ці результати опублікували в журналі Nature Human Behaviour у листопаді 2019 року. Пізніше виправлення до публікації уточнило лабораторний показник — він склав 27%.

Основне навантаження під час безсоння лягає на дві структури мозку:

Мигдалеподібне тіло (амігдала) — розташований у глибині півкуль мигдалеподібний кластер, який миттєво та без узгоджень визначає, чи є потенційна загроза в довкіллі.

Медіальна префронтальна кора — ділянка за лобом, яка працює повільніше та «заспокоює» амігдалу, аналізуючи реальний стан речей.

Сканування після доби без сну показало: мигдалеподібне тіло працювало на межі виснаження, тоді як префронтальна кора практично не долучалася до процесу.

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За словами науковця Метью Вокера, позбавлений сну мозок «занадто тисне на емоційну педаль газу, не маючи достатнього гальма». Схожу роботу нейронних мереж зафіксували ще понад десятиліття до цього. Науковці зазначали, що в позбавлених сну добровольців реакція амігдали на неприємні зображення була приблизно на 60% сильнішою, ніж у тих, хто відпочив уночі.

Вибірка з 18 осіб є відносно невеликою. До того ж учасники були молодими, здоровими та перебували у лабораторних умовах, що суттєво відрізняється від реального виснаження — наприклад, під час догляду за немовлям.

Показовий результат на малій вибірці лише вказує напрямок для подальших пошуків, і до цифри у 30% варто ставитися саме так.

Утім, ці висновки підтверджуються ширшим пластом наукової літератури. Об’єднаний аналіз 154 експериментальних досліджень за участю 5 717 осіб віком від 7 до 79 років, опублікований у Psychological Bulletin, довів: будь-яка форма втрати сну зменшує позитивні емоції та підсилює симптоми тривожності.

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Вплив на депресивні стани та негативний настрій виявився меншим і менш стабільним.

Важливість глибокої фази сну

Глибокий сон показав чіткий вплив у даних науковців з Берклі. Учасники, які довше перебували у фазі повільного сну — бездепресивному періоді, що переважає на початку ночі, — вранці фіксували найнижчий рівень тривожності та найменш гостро реагували на відео.

Це підтверджує: якість сну має не менше значення, ніж його тривалість. На цій основі автори висловили припущення, що глибокий сон може розглядатися як потенційний немедикаментозний орієнтир для роботи з тривожністю, хоча це лише гіпотеза.

Як усе працює в реальному житті

Більшість людей рідко не сплять усю ніч поспіль. Науковці також з’ясували, що навіть незначне скорочення нічного відпочинку прогнозує зростання тривожності наступного дня, навіть якщо людина не відмовлялася від сну свідомо.

Тривожність важко раціоналізувати в момент її піку, оскільки вона сприймається як об’єктивна реальність. Це дослідження пропонує простий діагностичний інструмент на наступний день, коли все здається трохи похмурішим, ніж зазвичай.

Тож якщо ви відчуваєте сильну тривожність, згадайте, чи спали ви вночі.

Як подолати безсоння: ефективний метод

Нагадаємо, що серед природних способів підтримки сну експерти виділяють терпкий вишневий сік, який має найпереконливішу доказову базу. Він містить невелику кількість мелатоніну, сприяє виробленню серотоніну та багатий на поліфеноли, що допомагають синхронізувати внутрішній годинник, зменшити нічні пробудження та покращити якість відпочинку.

Регулярне вживання такого соку протягом 1–2 тижнів здатне трохи збільшити тривалість та ефективність сну. Експерти рекомендують пити 150–250 мл 100% пастеризованого соку без цукру за 1–2 години до сну.

Проте людям з цукровим діабетом, інсулінорезистентністю або тим, хто приймає певні ліки, слід бути обережними та проконсультуватися з лікарем. Якщо після двох тижнів покращення немає, варто шукати інші причини порушень сну або використовувати м’які альтернативи, як-от тепле молоко чи трав’яні настої.

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