Мозолі не дають ходити: лікарі пояснили, як швидко і безпечно позбутися їх удома

Мозолі на ногах можуть бути серйозною проблемою, але їх можна позбутись домашніми методами / © Credits

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Мозолі на стопах виникають у місцях, де шкіра регулярно зазнає тиску або тертя, зокрема на пальцях ніг і підошвах. Вони можуть мати тверде центральне ядро, яке тисне на глибші тканини та спричиняє біль під час ходьби. Полегшити стан можна за допомогою домашнього догляду, однак важливо не пошкодити здорову шкіру та не пропустити ознаки іншого захворювання.

Про це пише Egeszsegkalauz.

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Як розпізнати мозоль і не сплутати його з іншими утвореннями

Мозоль зазвичай має вигляд невеликої ділянки потовщеної шкіри з чіткими межами. Вона може бути жовтуватою, білуватою або трохи темнішою за навколишню шкіру. У центрі часто формується тверда частина, яка спричиняє біль під час натискання.

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Найчастіше мозолі з’являються на верхній частині пальців, збоку мізинця, між пальцями або на підошві. Їхньому утворенню сприяють тісне взуття, постійне тертя пальців один об одного та особливості будови стопи.

Важливо відрізняти мозолі від натоптишів і підошовних бородавок. Натоптиші зазвичай займають більшу площу та мають пласкішу поверхню. Бородавки спричиняє вірусна інфекція, а на їхній поверхні можуть бути помітні маленькі темні цятки. Якщо незрозуміло, яке саме утворення з’явилося на стопі, краще звернутися до фахівця.

Тепла ванночка та пемза: як пом’якшити шкіру

Один із найпростіших способів догляду за мозолем — потримати стопи у теплій воді з милом. Приблизно 5–10 хвилин достатньо, щоб потовщений верхній шар шкіри став м’якшим. Використовувати гарячу воду не потрібно, оскільки вона може подразнювати та пересушувати шкіру.

Після ванночки стопи необхідно ретельно витерти, особливо між пальцями. Потім розм’якшену поверхню можна обережно обробити пемзою або спеціальною пилкою для стоп.

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Важливо не намагатися прибрати весь мозоль за одну процедуру. «Мета не в тому, щоб повністю видалити мозоль за один раз, а в тому, щоб поступово зменшити кількість потовщеного рогового шару», — йдеться у матеріалі.

Якщо під час оброблення виникає біль, шкіра червоніє або починає пошкоджуватися, процедуру потрібно припинити. Зрізати мозоль лезом, ножицями чи іншими гострими предметами небезпечно: це може спричинити кровотечу та інфекцію.

Яке взуття та креми допоможуть запобігти появі мозолів

Навіть після видалення потовщеної шкіри мозоль може виникнути знову, якщо не усунути причину її появи. Насамперед варто перевірити взуття: надто вузьке стискає пальці, а занадто вільне дозволяє стопі ковзати всередині, посилюючи тертя. Високі підбори додатково навантажують передню частину стопи.

Для зменшення тиску на проблемну ділянку можна використовувати спеціальні захисні накладки або силіконові розділювачі для пальців. Важливо правильно підібрати їхній розмір, щоб вони не створювали нових точок тиску.

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Зволожувальні креми також допомагають підтримувати еластичність шкіри. Особливо корисними можуть бути засоби з сечовиною — компонентом, який утримує вологу та пом’якшує потовщений роговий шар. Крем потрібно використовувати відповідно до інструкції, не наносячи його товстим шаром між пальцями, де надмірна вологість може сприяти розм’якшенню шкіри.

Чому оцет і мозольні пластирі потребують обережності

В Інтернеті часто радять прикладати до мозолів оцет або лимонний сік. Проте ефективність таких домашніх методів належно не підтверджена, а тривалий контакт із кислими речовинами може спричинити подразнення, хімічні опіки та пошкодження шкіри.

Аптечні пластирі й розчини із саліциловою кислотою діють інакше: вони поступово руйнують потовщений роговий шар. Однак за неправильного застосування кислота може пошкодити і здорову шкіру. Такі засоби потрібно використовувати лише відповідно до інструкції та уникати їхнього потрапляння на навколишні тканини.

Особлива обережність необхідна людям із цукровим діабетом, порушеннями кровообігу або зниженою чутливістю стоп. Їм не рекомендують самостійно видаляти мозолі абразивними інструментами чи використовувати саліцилові засоби без консультації лікаря. Навіть невелика рана в таких випадках може довго загоюватися та призвести до серйозних ускладнень.

Коли мозоль потрібно показати лікарю

Звернутися до дерматолога або подолога варто, якщо мозоль сильно болить, збільшується, регулярно з’являється в одному місці або не минає попри домашній догляд. Медична допомога також потрібна, якщо ділянка кровоточить, набрякає, червоніє чи починає виділяти рідину.

Фахівець перевірить, чи справді це мозоль, і за потреби видалить потовщену шкіру в безпечних умовах. Якщо проблема пов’язана з деформацією пальців або неправильним розподілом навантаження на стопу, можуть знадобитися ортопедичні устілки чи інші засоби для зменшення тиску.

Головне правило домашнього догляду — не намагатися якнайшвидше зрізати тверду шкіру, а поступово пом’якшувати її та усувати причину постійного тертя. Це допоможе зменшити дискомфорт і ризик повторної появи мозолів.

Здоров’я стоп: як уникнути болю та небезпечних ускладнень

Мозолі можуть бути не лише наслідком незручного взуття. У людей із цукровим діабетом вони потребують особливої уваги через ризик ушкоджень, які важко помітити та які повільніше загоюються. Ці зміни на стопах небезпечні, тому незвичне почервоніння, рани, мозолі й натоптиші не можна ігнорувати людям із порушеним кровообігом або чутливістю ніг.

Повторна поява мозолів може свідчити про те, що навантаження на стопу розподіляється нерівномірно. На це впливають деформації пальців, особливості ходи та взуття, яке постійно тисне на ту саму ділянку. Як зміни стоп впливають на ходьбу, залежить від наявних проблем, зокрема мозолів, деформації пальців та болю у п’ятах.

Важливим залишається і щоденний догляд за ногами. Тверда підлога вдома може збільшувати навантаження на стопи, а недостатньо зручне взуття — посилювати тертя та сприяти появі огрубілої шкіри. Чи варто ходити босоніж удома, залежить від кількох факторів, які впливають на комфорт і здоров’я стоп.

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