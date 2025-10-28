- Дата публікації
"Мушки" перед очима можуть свідчити про небезпечну хворобу: коли варто йти до лікаря
Медики пояснили, у яких випадках ці симптоми безпечні, а коли вони можуть сигналізувати про серйозне захворювання очей.
Багато людей час від часу помічають перед очима темні цятки, ниточки або хвилясті лінії, які рухаються разом із поглядом. У більшості випадків це звичне явище, відоме як «плавучі помутніння» або «мушки». Вони з’являються, коли гелева речовина всередині ока — склоподібне тіло — змінює свою структуру.
Про це повідомило видання LADbible.
Такі зміни зазвичай трапляються з віком і називаються заднім відшаруванням склоподібного тіла (ЗВТ). Як зазначає офтальмолог, це відбувається через те, що колагенові волокна злипаються між собою, відкидаючи тіні на сітківку. Саме ці тіні людина і бачить як рухомі плями чи нитки.
NHS заспокоює: у більшості випадків «мушки» не становлять загрози для здоров’я очей. Проте є ситуації, коли така симптоматика може вказувати на небезпечне відшарування сітківки, що потребує термінового втручання.
Серед тривожних ознак, на які варто звернути увагу:
раптова поява або збільшення кількості «мушок»;
блискавки чи спалахи світла в полі зору;
поява темної «завіси» чи тіні перед очима;
біль або різке погіршення зору;
симптоми після травми чи операції на оці.
Відшарування сітківки — це стан, коли тонка світлочутлива мембрана відділяється від задньої частини ока. Без негайної медичної допомоги це може спричинити часткову або повну втрату зору.
Фахівці NHS радять: якщо ви помітили будь-який з перелічених симптомів, не відкладайте візит до офтальмолога, адже швидке реагування може врятувати зір.
