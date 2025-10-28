ТСН у соціальних мережах

"Мушки" перед очима можуть свідчити про небезпечну хворобу: коли варто йти до лікаря

Медики пояснили, у яких випадках ці симптоми безпечні, а коли вони можуть сигналізувати про серйозне захворювання очей.

«Мушки» перед очима можуть бути небезпечними для зору

«Мушки» перед очима можуть бути небезпечними для зору / © Фото з відкритих джерел

Багато людей час від часу помічають перед очима темні цятки, ниточки або хвилясті лінії, які рухаються разом із поглядом. У більшості випадків це звичне явище, відоме як «плавучі помутніння» або «мушки». Вони з’являються, коли гелева речовина всередині ока — склоподібне тіло — змінює свою структуру.

Про це повідомило видання LADbible.

Такі зміни зазвичай трапляються з віком і називаються заднім відшаруванням склоподібного тіла (ЗВТ). Як зазначає офтальмолог, це відбувається через те, що колагенові волокна злипаються між собою, відкидаючи тіні на сітківку. Саме ці тіні людина і бачить як рухомі плями чи нитки.

NHS заспокоює: у більшості випадків «мушки» не становлять загрози для здоров’я очей. Проте є ситуації, коли така симптоматика може вказувати на небезпечне відшарування сітківки, що потребує термінового втручання.

Серед тривожних ознак, на які варто звернути увагу:

  • раптова поява або збільшення кількості «мушок»;

  • блискавки чи спалахи світла в полі зору;

  • поява темної «завіси» чи тіні перед очима;

  • біль або різке погіршення зору;

  • симптоми після травми чи операції на оці.

Відшарування сітківки — це стан, коли тонка світлочутлива мембрана відділяється від задньої частини ока. Без негайної медичної допомоги це може спричинити часткову або повну втрату зору.

Фахівці NHS радять: якщо ви помітили будь-який з перелічених симптомів, не відкладайте візит до офтальмолога, адже швидке реагування може врятувати зір.

Нагадаємо, експерти з охорони здоров’я закликають людей не ігнорувати два нічні симптоми, оскільки вони можуть бути попереджувальними ознаками смертельної хвороби.

