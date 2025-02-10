На Буковині померла 10-річна дівчинка через кір – деталі

Ситуація із захворюваністю на кір в області залишається складною.

Через ускладнення від кору на Буковині померла 10-річна дівчинка, яка не була вакцинована від цієї хвороби.

Департамент Охорони здоров'я Чернівецької ОДА повідомив про це 10 лютого.

Це перший в області від початку року випадок смерті дитини через ускладнення від кору.

Відомо, що кір спричинив тяжкі ускладнення, дівчинку перевели до реанімації і лікували її там, проте терапія не допомогла і вона померла.

В коментарі "Суспільне. Чернівці" завідувач відділу Центру контролю й профілактики хвороб Юрій Падурару зазначив, що неповнолітня також мала важке неврологічне захворювання.

Від початку 2025 року в області виявили понад 120 випадків кору. Захворіло 107 дітей та 13 дорослих. 92 хворих були госпіталізовані в заклади охорони здоров’я. На стаціонарному лікуванні перебувають 16 дітей, на амбулаторному – 6 дітей. Випадки кору зареєстровані у 25 територіальних громадах.

Водночас, за показниками Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороби, 23,5% дітей, які мали отримати щеплення проти кору 2024 року, досі не вакциновані.

Як зазначили в Центрі контролю та профілактики хвороб, такий показник свідчить про високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не були вакциновані.

"Для формування колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 95-98% як на рівні областей так і країни в цілому", – зазначили там.

Кір: що відомо про симптоми та наслідки хвороби

Починається кір з типових симптомів застуди: риніту, сухого, гавкаючого кашлю. Також доєднуються кон'юнктивіт із світлобоязню і невеликі білі або синьо-білі плями, оточені еритемою на слизовій оболонці рота (так звані плями Бельського-Філатова-Копліка).

Кір є висококонтагіозним вірусним захворюванням, що передається повітряно-крапельним шляхом, послаблює імунітет людини, робить організм вразливим до інших інфекцій.

К викликає такі ускладнення, як пневмонія, отит, менінгіт та енцефаліт, фатальне ураження мозку.

Специфічного лікування від кору не існую. Єдиний надійний метод запобігти хворобі – це вакцинація.

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