На Чернігівщині відновили центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Плюс один медзаклад у скарбничку відновлених.

На Чернігівщині відновлено центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Про це повідомили у МОЗ.

Медзаклад постраждав ще у перші дні війни, коли ворожа армія зайшла на Чернігівщину і нищила все на своєму шляху. Від прильотів поблизу вибуховою хвилею було вибито вікна та двері. А від мін та касетних снарядів росіян будівлі медзакладу перетворилися на решето.

На щастя, всіх медиків та автомобілі "швидкої" вдалося евакуювати до більш безпечних районів.

Вже сьогодні медичний заклад відбудовано повністю. Тут продовжують надавати екстрену медичну допомогу для понад 200 тисяч пацієнтів, які мешкають у Чернігівській області.

Неймовірно пишаємося командою медиків, які повернулися до роботи одразу після деокупації та продовжували працювати навіть у напівзруйнованому медзакладі.

"Відновити стіни, лише половина справи. Відновити медичну допомогу для українців – наша головна мета", – кажуть медики.

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