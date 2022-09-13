На цю операцію вона чекала усе життя: у Львові американський хірург видалив пухлину на губі 17-річній дівчині

17-річна Наталя із Вінниці народилася з пухлиною, яка деформувала нижню губу.

До Львова прибув щелепно-лицевий хірург Стів Ортен прооперував дівчину з Вінниці. Новоутворення на нижній губі заважало їй і змушувало ховатися від людей.

Про це повідомили фахівці Першого медичного об'єднання Львова.

"Наталя постійно ловила на собі погляди перехожих. Та завдяки приїзду колег із США - щелепно-лицевому хірургу Стіву Ортену та пластичному хірургу Крейгу Хобару це назавжди зміниться", - додали медики.

Під час цього візиту хірурги видалили новоутвір та зменшили м’які тканини нижньої губи Наталі, сформувавши їх до звичайного вигляду. Дівчина вірить, що усунення вроджених дефектів допоможе їй почати нове життя.

"Бажаємо Наталі від усієї нашої команди лікарів швидшого одужання та здійснення усіх мрій", - написали фахівці.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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