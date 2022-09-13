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На цю операцію вона чекала усе життя: у Львові американський хірург видалив пухлину на губі 17-річній дівчині

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На цю операцію вона чекала усе життя: у Львові американський хірург видалив пухлину на губі 17-річній дівчині

Перше медичне об'єднання Львова

17-річна Наталя із Вінниці народилася з пухлиною, яка деформувала нижню губу.

До Львова прибув щелепно-лицевий хірург Стів Ортен прооперував дівчину з Вінниці. Новоутворення на нижній губі заважало їй і змушувало ховатися від людей.

Про це повідомили фахівці Першого медичного об'єднання Львова.

"Наталя постійно ловила на собі погляди перехожих. Та завдяки приїзду колег із США - щелепно-лицевому хірургу Стіву Ортену та пластичному хірургу Крейгу Хобару це назавжди зміниться", - додали медики.

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Під час цього візиту хірурги видалили новоутвір та зменшили м’які тканини нижньої губи Наталі, сформувавши їх до звичайного вигляду. Дівчина вірить, що усунення вроджених дефектів допоможе їй почати нове життя.

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"Бажаємо Наталі від усієї нашої команди лікарів швидшого одужання та здійснення усіх мрій", - написали фахівці.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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Дата публікації
Перегляди
856
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