На які хвороби може вказувати сухість губ: пояснення лікарів

Зневоднення організму. Це одна з найпоширеніших причин. Недостатнє споживання води, особливо у спеку чи під час активних фізичних вправ, швидко позначається на стані шкіри та слизових оболонок органів дихання.

Гіповітаміноз. Також часто сухі губи можуть вказувати на нестачу вітамінів А, Е та групи В. У такому випадку до сухості губ можуть додаватися тріщини в кутиках роту й лущення шкіри обличчя.

Алергія. Нерідко сухість губ супроводжує алергічні реакції як на продукти харчування, так і на косметику, зубну пасту, гігієнічні засоби чи навіть ліки. Коли виникає алергічна реакція, також може з’являтися свербіж, набряки та почервоніння шкіри.

Діабет ІІ типу — це найбільш серйозна проблема, на яку вказують сухі губи. Стрімке підвищення цукру в крові порушує водно-сольовий баланс організму, що нерідко проявляється сухістю губ і постійною спрагою.