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- Здоров’я
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На які хвороби може вказувати сухість губ: пояснення лікарів
Якщо часто сохнуть губи, це може бути ознакою наявності захворювань і запальних процесів в організмі.
На які проблеми зі здоров’ям можуть вказувати сухі губи
Зневоднення організму. Це одна з найпоширеніших причин. Недостатнє споживання води, особливо у спеку чи під час активних фізичних вправ, швидко позначається на стані шкіри та слизових оболонок органів дихання.
Гіповітаміноз. Також часто сухі губи можуть вказувати на нестачу вітамінів А, Е та групи В. У такому випадку до сухості губ можуть додаватися тріщини в кутиках роту й лущення шкіри обличчя.
Алергія. Нерідко сухість губ супроводжує алергічні реакції як на продукти харчування, так і на косметику, зубну пасту, гігієнічні засоби чи навіть ліки. Коли виникає алергічна реакція, також може з’являтися свербіж, набряки та почервоніння шкіри.
Діабет ІІ типу — це найбільш серйозна проблема, на яку вказують сухі губи. Стрімке підвищення цукру в крові порушує водно-сольовий баланс організму, що нерідко проявляється сухістю губ і постійною спрагою.
Захворювання щитоподібної залози — гіпотиреоз. Сухість губ може вказувати на уповільнення обміну речовин, що негативно впливає на стан шкіри та слизових оболонок.
Якщо проблема сухості губ не минає протягом декількох днів, а також супроводжується іншими симптомами — спрагою, слабкістю й лущенням шкіри, лікарі рекомендують негайно звернутися за допомогою та пройти обстеження. Виявлення захворювання на ранній стадії допоможе вчасно почати лікування й уникнути ускладнень.