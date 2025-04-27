ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

На які хвороби може вказувати сухість губ: пояснення лікарів

Якщо часто сохнуть губи, це може бути ознакою наявності захворювань і запальних процесів в організмі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На які хвороби вказують сухі губи

На які хвороби вказують сухі губи / © www.freepik.com/free-photo

На які проблеми зі здоров’ям можуть вказувати сухі губи

  • Зневоднення організму. Це одна з найпоширеніших причин. Недостатнє споживання води, особливо у спеку чи під час активних фізичних вправ, швидко позначається на стані шкіри та слизових оболонок органів дихання.

  • Гіповітаміноз. Також часто сухі губи можуть вказувати на нестачу вітамінів А, Е та групи В. У такому випадку до сухості губ можуть додаватися тріщини в кутиках роту й лущення шкіри обличчя.

  • Алергія. Нерідко сухість губ супроводжує алергічні реакції як на продукти харчування, так і на косметику, зубну пасту, гігієнічні засоби чи навіть ліки. Коли виникає алергічна реакція, також може з’являтися свербіж, набряки та почервоніння шкіри.

  • Діабет ІІ типу — це найбільш серйозна проблема, на яку вказують сухі губи. Стрімке підвищення цукру в крові порушує водно-сольовий баланс організму, що нерідко проявляється сухістю губ і постійною спрагою.

  • Захворювання щитоподібної залози — гіпотиреоз. Сухість губ може вказувати на уповільнення обміну речовин, що негативно впливає на стан шкіри та слизових оболонок.

Якщо проблема сухості губ не минає протягом декількох днів, а також супроводжується іншими симптомами — спрагою, слабкістю й лущенням шкіри, лікарі рекомендують негайно звернутися за допомогою та пройти обстеження. Виявлення захворювання на ранній стадії допоможе вчасно почати лікування й уникнути ускладнень.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie