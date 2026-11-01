На якому боці краще спати / © pexels.com

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Серед безлічі міфів про здоров’я чи не найсильнішим є упередження, що сон на лівому боці є небезпечним для людей із хворим серцем. На практиці ж медики радять звертати увагу зовсім на інші речі. То на якому боці краще спати вночі?

Про це пише Egészség Kalauz.

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На якому боці корисніше спати: на правому чи лівому

Існує чимало стереотипів про те, що під час сну на лівому боці ми нібито передавлюємо серцевий м’яз. Цю пораду часто дають людям, які мають серцево-судинні захворювання. Але анатомія людини працює набагато надійніше, бо серце захищене міцним каркасом грудини та еластичними тканинами.

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Як зазначає кардіолог і директор з гемодинаміки в Jersey Shore University Medical Center, доктор Ренато Аполіто, глибокий сон і особливо REM-фаза критично важливі для відновлення судин. Водночас наразі немає жодних наукових доказів того, що сон на лівому боці шкодить серцю.

Також не існує єдиної ідеальної пози для сну, аби захистити серце. Якщо ж якась поза сну має насторожувати, то це сон на животі. Він створює зайве напруження для хребта в зоні шиї та спини, тому фахівці радять його уникати.

Для роботи серця головним критерієм сну є те, наскільки вільно людина дихає вночі. Прихованою загрозою часто стає обструктивне апное.

Симптоми, на які варто звертати увагу

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гучне, неритмічне хропіння;

перерви в диханні, які помічають рідні;

раптові й безпричинні нічні пробудження;

відчуття розбитості та втоми навіть після тривалого сну;

тупий головний біль зранку.

Апное може викликати денну млявість. Крім цього, кисневе голодування та стрес від мікропробуджень піднімають тиск і підвищують ризик фібриляції передсердь та атеросклерозу.

Як різні пози сну впливають на кровообіг

У здорових людей фізіологічні зміни під час горизонтального положення не викликають збоїв. Проте в тих, хто має серцеву недостатність чи хвороби легень, адаптація до змін кровообігу під час сну та навантаження на діафрагму може бути сильнішою.

На лівому боці серцебиття може відчуватися сильніше просто тому, що верхівка серця ближче прилягає до грудної стінки. Але якщо пульсація супроводжується болем, слабкістю чи задишкою, списувати все на позу не можна: потрібна діагностика, а за гострих симптомів — екстрена допомога.

Декому зручніше спати на правому боці, якщо лівий викликає надто відчутне серцебиття, проте це не робить правий бік універсально кориснішим. Вибір завжди залежить від діагнозу й комфорту пацієнта.

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Тривожним станом є наявність ортопное. Це стан, коли людині потрібно кілька подушок, аби дихалося легше, а також коли людина прокидається від важкого дихання і стає краще лише в сидячому положенні.

Сон на спині може бути дискомфортним, адже гравітація може зсувати язик і тканини глотки назад, звужуючи дихальні шляхи. Це викликає тимчасові зупинки дихання, які мозок долає через мікропробудження, що сильно фрагментують сон. Хоча апное буває не у всіх любителів спати на спині, за умови позиційно-залежної форми дихальні розлади виникають набагато частіше.

Лікар може порадити уникати цієї пози або призначити спеціальну апаратну терапію.

Як захистити серце під час сну

По-перше, варто дотримуватися стабільного режиму сну та прокидання. Також контролюйте власну вагу, оскільки схуднення зменшує прояви апное та знижує тиск.

По-друге, відмовтеся від алкоголю вечорами, адже він розслаблює м’язи дихальних шляхів. Додайте регулярний спорт у свій графік дня.

По-третє, не ігноруйте гіпертонію та вчасно звертайтеся до лікарів у разі хронічного хропіння чи зупинок дихання.

Якщо у вас є серцево-судинні захворювання, дотримуйтеся рекомендацій свого кардіолога. За появи нових симптомів — звертайтеся до лікаря, а не ставте діагнози самостійно.

Сон: останні новини

Нагадаємо, експерти зі сну рекомендують приділяти денному відпочинку приблизно 20–30 хвилин, оскільки такий короткий час дозволяє відновити сили, повернути концентрацію та уникнути інерції сну — неприємного відчуття млявості, яке виникає під час пробудження з глибоких стадій.

Найкращим періодом для дрімоти є рання друга половина дня, натомість пізній сон або надто тривале засинання здатні негативно вплинути на нічний відпочинок.

Денний сон слугує лише невеликим перезавантаженням і не може компенсувати регулярне недосипання. Якщо постійна потреба спати вдень є попри достатній нічний сон, варто переглянути свої вечірні звички або звернутися до лікаря для з’ясування можливих порушень.

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