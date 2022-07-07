На лікування до Німеччини доправили пацієнтку з мінно-вибуховим пораненням

Спочатку пацієнтку перевезли до одного з медичних закладів Львова.

МОЗ та Єврокомісія продовжують евакуювати українців на спеціалізоване лікування до клінік Німеччини.

Про це повідомили у міністерстві.

Нині евакуювали пацієнтку зі сходу, яка потрапила під ворожий обстріл та отримала мінно-вибухове поранення. Жінка потребує подальшого спеціалізованого лікування та реабілітації.

Доправлення на лікування за кордон постраждалих від військової агресії РФ українців здійснюється практично щодня. Евакуюють дорослих і дітей із комбінованими пораненнями, опіками, мінно-вибуховими травмами та іншими тяжкими захворюваннями, лікувати від яких наразі в Україні складно.

Спочатку пацієнтку перевезли до одного з медичних закладів Львова. Потім — до Польщі, звідти із залученням спеціальних повітряних госпіталів її доправили на лікування до Німеччини.

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