На Львівщині 10-річний хлопчик вколов палець і потрапив до лікарні у важкому стані: що сталося

У Львівській області 10-річний хлопчик пошкодив гострим предметом палець лівої руки, а через два тижні в нього виникли симптоми правця: болі та судоми у м'язах ніг, порушення мовлення та ковтання, спазм жувальних м'язів.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Дитину госпіталізували у важкому стані до відділення інтенсивної терапії однієї з лікарень області.

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Як пояснили в ЦГЗ, така ситуація виникла через відмову батьків вакцинувати дитину проти правця за календарем профілактичних щеплень.

Тепер хлопчику надається весь необхідний обсяг лікування.

Медики наголошують на життєвій необхідності вчасно вакцинувати дітей проти таких небезпечних інфекційних хвороб, як правець.

“Ризики смерті від правця без вакцинації, навіть з отриманням медичної допомоги, можуть сягати 80%. Більшість тих, хто одужав, залишаються інвалідизованими, навіть після отримання лікування з використанням найсучасніших методів”, - йдеться у повідомленні.

За сім місяців 2024 року в Україні зареєстровано вісім випадків правця, з яких половина — серед дітей. Один випадок — летальний.

Як виникає правець

Виникнути правець може після травм із пошкодженням шкірних покривів та слизових оболонок, забруднених спорами збудника.

“Якщо ви поранилися гострим або іржавим предметом, уламком деревини тощо і в рану потрапив бруд — обов’язково зверніться по медичну допомогу. Звертатись до лікаря необхідно, також при обмороженнях, опіках та укусах тваринами”, - йдеться у повідомленні.

Як вакцинуватися

Найефективнішим методом запобігання правцю є активна імунізація препаратами, які містять правцевий анатоксин.

Щоб отримати щеплення безоплатно, потрібно записатися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, з яким підписано декларацію, або звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я.

Вакциновані хворіють на правець майже в 10 разів рідше за невакцинованих. 88,3% випадків правця в Україні за останні десять років — серед або невакцинованих, або щеплених з порушенням календаря щеплень, або в людей, у яких відсутні документальні дані про щеплення.

Нагадаємо, після терористичного ракетного удару російської армії по Львову було госпіталізовано 22-річну пацієнтку, в серце якої потрапив осколок ракети.

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