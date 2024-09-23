На Львівщині від коронавірусу померла 4-річна дитина: в МОЗ нагадали перші симптоми COVID-19

На Львівщині, у Самбірському районі, від коронавірусу померла 4-річна дитина, а також 64-річний чоловік зі Львова.

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Традиційно в неділю про коронавірус. За тиждень кількість випадків захворювань, що викликані COVID-19 знизилася на 36% – зареєстровано 234 випадки проти 367. Зафіксовано 35 випадків (15%) серед дітей та 45 випадків у осіб віком 65 років і старші (19%)", – повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко 22 вересня.

Випадки захворювань на ГРВІ, зокрема грип і COVID-19, прогнозовано зростають під час епідсезону, який триває з жовтня до весни.

У МОЗ також нагадали, що пацієнтам із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ на період дії воєнного стану можна дистанційно оформити тимчасову непрацездатність на 5 календарних днів.

Як починається COVID-19: перші симптоми

COVID-19 часто проявляється респіраторними ознаками з самого початку.

Характерними симптомами коронавірусу в дорослих є:

лихоманка,

сухий кашель,

задишка,

головний біль,

біль у м'язах, суглобах,

втрата або порушення запаху чи смаку,

сильна втома.

Коронавірус є легким захворюванням, симптоми якого приблизно 4 з 5 людей є легким. У дитини COVID-19 розвивається ідентично. Будьте уважні, якщо у дитини температура піднімається до 38 градусів, то протягом одного-двох днів немає небезпеки і батьки мають стежити за станом дитини. Але якщо температура тіла вища 38 градусів і не знижується, то слід негайно звертатися до лікаря.

Що рекомендує МОЗ

"З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря", – рекомендують у міністерстві.

Допоки немає результатів тесту на коронавірус, слід обмежити фізичні контакти з іншими людьми.

Пам’ятайте, що відносно легкий перебіг хвороби в однієї людини не виключає можливість ускладнень в інших

Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань

Як починається грип: перші симптоми

У хворого на грип зазвичай різко підвищується температура, а респіраторні симптоми додаються пізніше. Вірус грипу здатний вражати верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м’яз і кровоносні судини, що робить його небезпечним через пневмонію, серцеву недостатність і тромбози.

Хто у групі ризику

До групи ризику відносять вагітних, дітей до 5 років, людей старше 60 років і осіб із хронічними захворюваннями.

Медики радять звертатися до сімейного лікаря за перших симптомів і наголошують на важливості вакцинації. Оскільки вакцинація проти грипу та COVID-19 – це найефективніший спосіб захисту. Вакцину проти грипу можна придбати в аптеці, а щеплення проти COVID-19 безкоштовно доступне в пунктах щеплення. Обидві вакцини можна вводити одночасно.

Тим часом дослідник спростував найпопулярнішу теорію про появу і розповсюдження коронавірусу.

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