На Одещині 11-місячний хлопчик отруївся засобом від гризунів: подробиці

В Одеські області, у Великій Михайлівці, 11-місячна дитина отруїлася щурячою отрутою.

Про це повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

"У понеділок, 6 березня 2022 року, у Великій Михайлівці на Одещині госпіталізували 11-місячну дитину, яка отруїлася щурячою отрутою", – пишуть у Центрі.

Медики приїхали на виклик вже за 7 хвилин – хлопчика ушпиталили до Велико-Михайлівської ЦРЛ. Наразі дитина знаходиться у задовільному стані. Обставини події поки не повідомляються.

Нагадаємо, в Індії дівчина почистила зуби щурячою отрутою і померла. Вона прополоскала рот і нікому не сказала про інцидент, однак згодом відчула сильний біль у животі. Вже у лікарні медики не змогли врятувати постраждалу.

Також у Кривому Розі однорічний хлопчик потрапив до реанімації після того, як з'їв щурячу отруту, яку знайшов у будинку.

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