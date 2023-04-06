На планеті кожна шоста людина картається від безпліддя — ВООЗ

Зокрема, від безпліддя страждає 17,8% населення країн з високим рівнем доходу та 16,5% — з низьким і середнім.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я, - пише Укрінформ.

Попри масштабність проблеми, рішення щодо профілактики, діагностики та лікування безплідності, включно з допоміжними репродуктивними технологіями, залишаються недоступними для багатьох через високу вартість, соціальну стигматизацію й обмежену доступність.

«Сама частка постраждалих вказує на необхідність розширити доступ до допомоги від безпліддя та забезпечити, щоб це питання більше не залишалося поза увагою в дослідженнях і політиці в галузі охорони здоров’я», — зауважив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус.

Високі витрати часто перешкоджають людям отримати доступ до лікування або, навпаки, можуть призвести до бідності внаслідок звернення за лікарів.

Автори звіту проаналізували поширеність безпліддя шляхом вивчення досліджень з 1990 по 2021 рік.

Пошук виявив 12 241 запис потенційно релевантних досліджень у всьому світі. Перевірка цих записів призвела до відбору 133 досліджень, які були включені в аналіз для звіту. З них були використані відповідні точки даних для створення об’єднаних оцінок поширеності безпліддя.

Нагадаємо, що 44 роки тому у Великій Британії народилася перша дитина з пробірки.

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