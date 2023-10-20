На Волині хірурги видалили 20-кілограмову ракову пухлину: історія пацієнтки (фото 18+)

У Волинському онкоцентрі хірурги видалили у пацієнтки ракову пухлину завважки до 20 кг та розмірами 40х27х25 см. Жінка звернулася до гінеколога вперше за 10 років лише тоді, коли раптово почав розростатися живіт.

Про це повідомили у Волинськіий обласній клінічній лікарні.

Пацієнтка близько пів року тому запідозрила проблему, коли почала швидко набирати вагу. Тест на вагітність виявився негативним, а родичі заспокоювали: то така конституція тіла, яка передалася у спадок. Мовляв, мама теж не худорлява.

"Попри й так невисоку вагу, жінка сіла на дієту, і начебто худла, а живіт розростався. І вперше за 10 років усе ж звернулася до гінеколога. На УЗД виявили пухлину, жінці діагностували рак яєчників", – йдеться в повідомленні лікарні.

Пухлина могла тріснути і спровокувати сильну кровотечу. Через велику втрату крові жінка могла б померти. Також була велика загроза ураження інших органів, і врятувати пацієнтку було б значно важче. Тому жінці невідкладно провели операцію тривалістю у дві години.

Волинські медики видалили 20-кілограмову ракову пухлину / Фото: Волинська обласна клінічна лікарня

Волинські медики видалили 20-кілограмову ракову пухлину / Фото: Волинська обласна клінічна лікарня

Гістологія підтвердила рак – першу А стадію захворювання. Інших розростань медики навколо не виявили, однак взяли необхідну кількість біопсій, щоб остаточно зрозуміти ступінь ураження. Від цього залежатиме подальше лікування пацієнтки.

Зараз жінка почувається задовільно і перебуватиме в онкоцентрі до отримання всіх результатів обстежень.

"Це той випадок, коли дуже важливо вчасно звертатися по допомогу навіть за найменших сумнівів у своєму здоров’ї, щоби не затягувати до подібних ситуацій. Адже жінка повинна проходити обстеження в гінеколога щороку", – наголосили медики.

Нагадаємо, раніше у Польщі у 24-річної жінки видалили 100-кілограмову пухлину. Вона була настільки великою, що пацієнтка не могла поміститися в комп'ютерний томограф.

Читайте також: