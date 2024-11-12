На жаль, не врятували: на Львівщині від правця помер 48-річний чоловік – лікарі назвали симптоми

Чоловік потрапив до лікарні після травмування ноги, на яку наступив кінь.

Від правця помер 48-річний житель Львівщини. Це перший в області цьогоріч летальний випадок внаслідок ускладнень від цієї небезпечної хвороби.

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

По медичну допомогу чоловік звернувся 1 листопада до однієї з лікарень області з приводу травмування стопи.

Симптоми правця і госпіталізація

У пацієнта виникли характерні симптоми правця:

тризм (спазм) м'язів обличчя, зокрема, жувальних м’язів;

судоми;

важкість дихання;

загальна слабкість.

Чоловіка госпіталізували до одного із закладів охорони здоров'я Львова. І хоча пацієнтові надали весь комплекс необхідної допомоги, зокрема, через погіршення стану провели штучну вентиляцію легень, врятувати його не вдалося.

"9-го листопада, пізно ввечері чоловік помер внаслідок ускладнень правця", – зазначили лікарі.

Вони також повідомили, що дані пацієнта про попередню вакцинацію проти правця встановити не вдалося.

Зазначимо, що від початку 2024 року вже підтвердилося два випадки правця. Так, на початку липня з правцем до лікарні госпіталізували 12-річну дівчинку. А у вересні знову зафіксували випадок правця у дитини – до реанімації потрапив 10-річний хлопчик. На щастя, після лікування обоє одужали та виписані зі стаціонару.

Діти не мали щеплень від правця.

Календар профілактичних щеплень і профілактика правця

Медики нагадали,що проти дифтерії та правця захищає вакцинація.

Календар щеплень МОЗ

Щеплення мають отримувати:

діти у 2, 4, 6,18 місяців;

ревакцинація – у 6 та 16 років;

дорослим необхідно робити ревакцинацію кожні 10 років.

Щеплення можна отримати безкоштовно, за додатковою інформацією зверніться до свого сімейного лікаря.

Правець – це небезпечна інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему і викликає сильні болісні м'язові спазми (судоми). Навіть при отриманні медичної допомоги, ризик смерті від правця може досягати 80%.

У разі травми чи подряпини брудними небезпечними предметами для попередження правця необхідно звернутися до лікаря! І не лише для обробки рани, але й для проведення екстреної профілактики правця.

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