Набряк ноги став першим сигналом: у жінки діагностували рідкісне захворювання

Як набряк ноги допоміг виявити рідкісне захворювання / © pexels.com

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У 39-річної виховательки дитячого садка Наташі Рейнбоу із графства Суррей виявили рідкісний розлад, що фактично знерухомив її та позбавив можливості говорити. Усе почалося з набряків ніг.

Про це пише Lad Bible.

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Як набряк ніг у жінки допоміг виявити рідкісне захворювання

Наприкінці лютого, за два тижні до того, як жінка знепритомніла на роботі, у неї відбувся сильний набряк ноги. Проте вже після нападу судом вона швидко втратила чутливість у ногах, а тіло охопило оніміння. Для матері трьох дітей це стало початком тривалої невизначеності і постійних візитів до лікарів.

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Наташа втратила здатність говорити і була змушена спілкуватися за допомогою записника. Після серії термінових неврологічних обстежень медики діагностували їй рідкісну патологію — функціональний неврологічний розлад із функціональними судомами.

Ця хвороба порушує процес обміну сигналами між головним мозком і рештою тіла. За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, така хвороба може виникати з різних причин, зокрема через спробу мозку блокувати біль, мігрень або як реакція на сильний психологічний стрес.

Стійкого покращення поки немає — стан жінки погіршується щодня. Звичайні побутові справи — як-от приготування їжі чи прибирання, і навіть можливість говорити чи бодай ходити, стали для Наташі нездійсненними мріями.

У липні стався особливо тяжкий випадок: після чергового нападу Наташа понад п’ять годин періодично втрачала свідомість, через що її терміново доправили до реанімації.

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Фото: Наташа Рейнбоу на лікуванні

«Воно то повертається, то спадає. У мене також щоденні напади, і я страждаю від сильного виснаження. Я була в лікарні та відчувала себе замкненою у своєму тілі, але змогла писати у своєму блокноті. Іноді в мене може бути до десяти нападів на день, і я не можу ходити чи навіть вийти з дому», — каже Наташа Рейнбоу.

Хвороба повністю змінила життя жінки: вона більше не може кермувати автомобілем і тимчасово втратила можливість працювати.

«Цей стан вплинув на мою мобільність, впевненість та незалежність, оскільки я тепер більше не можу водити машину. Для людини, яка завжди була повною життя, позитивною, дуже активною та відданою своїм трьом дітям і своїй роботі на повний робочий день, яку я люблю, де я працюю з маленькими дітьми, ви можете уявити, як це було неймовірно важко пережити та прийняти родиною», — додає жінка.

Наташа поділилася, що щодня їй гіршає. Вона не знає, що тепер їй робити. Наташі потрібно дочекатися прийому фахівців Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, однак очікування може розтягнутися на 10–12 місяців.

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Через це жінка розпочала власний збір коштів на приватну медичну допомогу, аби якнайшвидше потрапити до нейропсихологів і пройти спеціалізовану програму реабілітації. Наразі вдалося зібрати половину суми.

Чому під вечір набрякають ноги

Нагадаємо, за даними останніх досліджень, серцево-судинні захворювання залишаються головною загрозою для здоров’я, бо через накопичення жирових відкладень в артеріях непомітно зростає ризик утворення тромбів.

Британський медик Бхавіні Шах назвав ключові симптоми, які потребують уваги: раптовий тиск у грудях, задишка через застій рідини в легенях, перебої в серцебитті та вечірні набряки ніг.

Щоб знизити ризики, фахівець радить дотримуватися збалансованого харчування, вести активний спосіб життя, відмовитися від паління й мінімізувати алкоголь.

Також критично важливо спати 7–9 годин на добу, оскільки недосипання шкодить серцю. Навіть прості щоденні зміни в способі життя здатні суттєво зміцнити здоров’я.

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