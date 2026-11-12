Набряки — це поширене явище / © Pexels

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Набрякле обличчя після пробудження часто списують на солону вечерю або недосипання. І справді, разовий набряк після пізньої їжі, алкоголю чи великої кількості солі зазвичай не означає проблем із нирками. Але якщо набряки повторюються майже щодня, довго не минають або супроводжуються іншими симптомами, причина може бути глибшою.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

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Основні причини набряків

Алергічні реакції , наприклад, на їжу, ліки, укуси комах або пилок.

Раціон бідний на білки, наприклад, під час жорстких дієт.

Зневоднення . Як це не дивно, але недостатнє споживання рідини провокує її затримку. Так організм робить запаси.

Безсоння або неякісний сон . Річ у тім, що під час нічного сну організм повинен відновлюватися та продукувати важливі для людини гормони. Якщо немає 7-8 годинного безперервного комфортного сну вночі — цього не відбувається, вода затримується в організмі.

Малорухливий спосіб життя . Рух запускає лімфоток, що дозволяє виводити зайву рідину з організму.

Патології нирок, печінки, серця, кишківника, ендокринні порушення.

Інфекції носових пазух, зубів або шкіри можуть призвести до набряків обличчя.

Непомірні фізичні навантаження, травми, мікротравми, спазми м’язів, перетискання судин.

Як прибрати набряк обличчя

Холодний компрес або кубики льоду — холод зменшує набряк, покращує кровообіг та допомагає вивести зайву рідину з тканин.

Контрастний душ — чергування гарячої та холодної води активує кровообіг та сприяє зняттю набряків.

Масаж обличчя — сприяє лімфодренажу, покращує кровообіг і допомагає вивести зайву рідину з тканин. Використовуйте спеціальні косметичні засоби або патчі для масажу.

Сон — недосипання може бути однією з причин опухлості. Слідкуйте за якістю сну, щоб уникнути ранкових набряків.

Якщо набряки на обличчі не зникають та супроводжуються іншими симптомами, такими як біль чи зміна кольору шкіри, це може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям. У таких випадках варто звернутися до лікаря.

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